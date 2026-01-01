إعلاميٌّ إسرائيليٌّ بارزٌ: إسرائيل وأمريكا خسرتا الحرب..

القدس المحتلة/سما/

في تغريدةٍ خارج السرب الإسرائيليّ وبعيدًا عن تبنّي سرديتها، نشر اليوم الصحافيّ الإسرائيليّ، ألون مزراحي، على صفحته الشخصيّة في موقع (X)، تويتر سابقًا، مدونةً طويلةً جاء فيها حرفيًا: “إننا نشهد لحظة تاريخية. إيران، في مفاجأة للجميع، تدمر القواعد الأمريكية تدميرًا شاملاً وعلى نطاقٍ واسعٍ وبحسمٍ لم يكن العالم مستعدًا له”.

وتابع إنّه “في غضون أربعة أيام، تمكّنت إيران من توسيع نطاق هيمنتها العسكرية في المنطقة. لقد دمرت إيران أهم وأغلى القواعد العسكرية والممتلكات والمعدات في العالم أجمع”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ القواعد الأمريكيّة في البحرين والكويت وقطر والسعودية تُعد من بين أكبر المنشآت العسكرية في العالم. وقد كلفت هذه المنشآت تريليونات الدولارات على مدى عقود لبنائها”، طبقًا لأقواله.

وأردف مزراحي في تدوينته: “نحن نتحدث عن حقيقة أنّ الجزء الأكبر من الإنفاق العسكريّ الذي تمّ على مدى أكثر من 30 عامًا قد تبدد، ونشهد تدمير رادارات تبلغ تكلفة كل منها مئات الملايين من الدولارات في لحظةٍ، كما نشهد هجر قواعد عسكريّةٍ بأكملها وحرقها ونهبها وتدميرها”.

وأوضح الكاتب الإسرائيليّ: “وأقول لكم، على حدّ علمي، لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذا الدمار في تاريخها، باستثناء ربّما بيرل هاربر، ولكن ذلك كان مجرد هجوم واحد. لا يوجد عدوّ في حرب تقليدية لم يسبق لأيّ دولةٍ أنْ فعلّت هذا بالقوات العسكرية الأمريكية كما تفعل إيران الآن، من الصعب تصديق ذلك. الوضع العسكريّ خطير للغاية لدرجة أنّ الرقابة تحجب تقريبًا جميع المعلومات الجديدة حول هذه الحرب”.

وتابع قائلاً موجهًا حديثه للإسرائيليين والأمريكيين، إذْ أنّ المدونّة نُشرت باللغة الإنجليزيّة: “إذا لاحظتم، فإنّنا نتلقى معلوماتٍ أقل فأقل كلّ يومٍ. قبل خمسة وثلاثين عامًا، أيْ عام 1991، خلال حرب العراق الأولى، عُرضت علينا لقطات لا حصر لها من العراق، في ذلك الوقت، كانت القنابل الذكيّة والكاميرات شيئًا جديدًا، لكنّنا كنّا نشاهد لقطات ليلية كل ليلة. أمّا الآن، فنادرًا ما نرى أيّ مقاطع فيديو على الإطلاق”.

وتابع: “تخيّلوا هذا! من المفترض أنْ تكون إيران أكبر قوّة عسكريّة في العالم، وتمتلك أكبر قدراتٍ جويّةٍ، وفي اليوم الرابع من الهجوم الأمريكيّ، الذي يُفترض أنّه يخترق الدفاعات الإيرانيّة، لا نرى أيّ دليلٍ على التفوق الأمريكيّ في الأجواء الإيرانيّة. أين هي جميع تسجيلات الفيديو لطائراتنا وهي تحلق فوق طهران أوْ أيّ جزءٍ آخر من إيران؟ لا يستطيع الجنود الأمريكيون حتى أنْ يحلموا بدخول الأراضي الإيرانية”، على حدّ تعبيره.

وأشار الصحافيّ الإسرائيليّ إلى أنّه “لإدراك مدى خطورة هذه الحرب، في اليوم الرابع تسمعون الآن أكثر المقترحات والأفكار جنونًا من إدارة ترامب. يقترحون إرسال مرافقة عسكرية لناقلات النفط المغادرة من الخليج العربي. ما هذا الهراء؟ هل تريدون إرسال سفنٍ أمريكيّةٍ إلى منطقة تدمير آلاف الصواريخ الإيرانية؟ الآن لن يتمكن أحد من عبور مضيق هرمز، الإيرانيون يستعدون لهذا منذ عقود.

وشدّدّ على أنّهم “يتباهون بفكرة تسليح الميليشيات الكردية لغزو إيران. ما هذا الهراء الذي تتحدثون عنه؟ هل رأيتم خريطة إيران؟ يبدو أنّ إدارة ترامب لم ترَ خريطة إيران قط! هل تدركون مدى اتساعها؟ ما معنى غزو إيران؟ هل تعتقدون أنّ ميليشيا قوامها 10,000 شخص يمكنها غزو إيران؟ أوْ حتى 50,000؟ أوْ 100,000؟ ستقوم إيران بابتلاعهم”.

وأردف مزراحي قائلاً: “خسرت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب بالفعل. يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل قتل ملايين المدنيين في منازلهم. لديهم قنابل قوية ويمكنهم تفجير المباني، لكنهم لن ينتصروا في هذه الحرب. البنية التحتية العسكرية الإيرانيّة وأسلحتها مدفونة تحت الأرض في جميع أنحاء إيران”.

وخلُص إلى القول: “لا يملك الأمريكيون، ولا الإسرائيليون على وجه الخصوص، أيّ فرصة للوصول إلى أيّ منها. إنّهم في ورطةٍ كبيرةٍ، لقد بدأوا شيئًا لا أمل لهم في إتمامه، وعندما ينتهي كل هذا، لن تعود الولايات المتحدة إلى غرب آسيا أبدًا، ولن يكون هناك وجودٌ أمريكيٌّ في الشرق الأوسط. أقول لكم هذا الآن بكل تأكيد”، طبقًا لأقواله.