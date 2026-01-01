إعلام عبري يتحدث عن نجاة مجتبى خامنئي من محاولة اغتيال إسرائيلية في إيران..

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقديرات إسرائيلية بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأحد أبرز المرشحين لخلافته، نجا من الضربات التي استهدفت مواقع في إيران، لكنه أصيب بجروح.

وذكرت القناة “12” العبرية الخاصة، أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، إذ أنه نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية، إلا أنه تعرض لإصابة لم يُكشف عن طبيعتها أو مدى خطورتها.

ولم تصدر على الفور أي تعليقات رسمية من الجانب الإيراني بشأن هذه التقديرات أو ما إذا كان نجل المرشد الأعلى الراحل قد أصيب خلال الضربات.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ويعتبر مجتبى خامنئي من أبرز المرشحين لخلافة والده.

ولم توضح القناة العبرية إن كان مجتبى استُهدف في الضربة التي قتل فيها والده أم ضربة أخرى.

وفي وقت سابق السبت، اجتمع مجلس القيادة المؤقت في إيران للمرة الرابعة لبحث برنامج اختيار المرشد الجديد للبلاد.

والجمعة، ذكرت القناة التلفزيونية الرسمية الإيرانية، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني شارك في الاجتماع لإطلاع الحاضرين على آخر التطورات.

وخلال الاجتماع، جرى التخطيط لعقد مجلس خبراء القيادة، اجتماعا من أجل اختيار المرشد الجديد، إضافة إلى وضع برنامج للإعلان عن القائد المستقبلي.

وبحسب المادة 111 من الدستور الإيراني، فإنه في حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله، يتعين على مجلس خبراء القيادة اختيار مرشد جديد وإعلانه في أقرب وقت ممكن.

وحتى يتم اختيار المرشد الجديد، تتولى هيئة مؤقتة مكونة من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام (على أن يكون فقيها) مهام القيادة بشكل مؤقت.

وفي الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن عقد أعضاء مجلس الخبراء اجتماعا عبر الإنترنت، وظهرت ادعاءات تفيد بأنه تم اختيار مجتبى خامنئي، مرشدا جديدا للبلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بروز اسم مجتبى خامنئي كقائد جديد لإيران أمر غير مقبول.

وأضاف ترامب في تصريحاته: “إن الخليفة الأكثر ترجيحا في إيران هو مجتبى خامنئي، لكن هذا غير مقبول. لا أريد زعيما إيرانيًا سيواصل سياسات (علي) خامنئي ويجبر الولايات المتحدة على خوض حرب جديدة بعد خمس سنوات”.