“حزب الله” يشن 10 هجمات بصواريخ ومسيرات على مواقع اسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين وانفجارات قوية بخليج حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بأن أصوات انفجارات قوية في خليج حيفا وصافرات إنذار تدوي في حيفا جراء رشقة صاروخية من حزب الله هي الأكبر منذ تجدد الحرب على لبنان.

وأعلن “حزب الله”، السبت، تنفيذ 10 هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين.

كما وجّه الحزب تحذيرا للإسرائيليين في مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا شمالي إسرائيل، دعاهم فيه إلى الإخلاء الفوري والتوجه جنوبا.

وفي بيانات متتالية، رصدتها الأناضول، قال الحزب إن هجماته تأتي “ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية”.

وشملت المواقع التي أعلن الحزب استهدافها “قاعدة تيفن” شرق مدينة عكا شمالي إسرائيل، برشقة صاروخية.

كما أعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو) برشقة صاروخية.

وأشار الحزب إلى استهداف موقع “بلاط” المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف أنه استهدف أيضا منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت شرقي لبنان برشقة صاروخية، موضحا أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد أخلتها بعد عملية إنزال.

وأقر الجيش الإسرائيلي، السبت، بفشل عملية إنزال نفذتها قواته في سهل البقاع شرقي لبنان الليلة الماضية، للبحث عن رفات طيار مفقود منذ 40 عاما.

“حزب الله”، أعلن أيضا، استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في تلة الحمامص وخلة العصافير عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان بـ”رشقة صاروخية”.

في تلة الحمامص أيضا وعند أطرافها الجنوبية، قال الحزب إنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين “بمسيرتين انقضاضيتين”.

كما استهدف تجمعا لآليات عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في بلدة كفركلا بالأسلحة الصاروخية، وفق ما أعلنه الحزب.

وشملت المواقع أيضا استهداف تجمع آليات عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في بلدة كفركلا، بالأسلحة الصاروخية.

كما ضمت قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد شمالي إسرائيل، التي قال الحزب إنها استهدفت بـ”صلية صاروخية”.

في غضون ذلك، طالب “حزب الله” الإسرائيليين في مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا شمالي إسرائيل بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبا.

وقال في تدوينة على منصة “تلغرام”، مرفقة بصورتين للمستوطنتين: “تحذير.. يُطلب من جميع سكان كريات شمونة ونهاريا الإخلاء فورا والتوجه جنوبا”.

وتقع مستوطنة نهاريا في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، فيما تقع مستوطنة كريات شمونة في أقصى شمال البلاد ضمن منطقة تُعرف بـ”إصبع الجليل”.

وسبق أن أصدر الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إنذارات لسكان مناطق عدة بلبنان، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات ومدن في جنوب البلاد، أنذرهم فيها بالإخلاء قبل استهدافها بسلسلة غارات.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل شن هجمات دموية متصاعدة في أنحاء متفرقة في لبنان بما فيها العاصمة بيروت، تسببت بنزوح مئات الآلاف، سبقها عمليات توغل عسكري محدود وإنذارات لسكان بالإخلاء.

والإثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران ما خلّف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهاجم “حزب الله” حليف إيران، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها المرشد الإيراني على خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف عشرات القتلى، ثم بدأت الثلاثاء، توغلا بريا محدودا.