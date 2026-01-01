  1. الرئيسية
نتنياهو: نواصل الحرب بكل قوة ونغير وجه الشرق الأوسط وعلى الإيرانيين التحرك لاسقاط النظام ..

السبت 07 مارس 2026 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تسجيل مصوّر، إن "إسرائيل تواصل الحرب بكل القوة. في الحرب يُنتصر بالبادرة والمكر، ولكن أيضًا بالعزم".

وأضاف نتنياهو: "نحن نغيّر وجه الشرق الأوسط".

وأشار إلى خدمته في وحدة رئاسة الأركان "سيريرت متكال" الخاصة، وذكر لوحة كتب عليها "المجازف ينتصر".

ووجّه نتنياهو خطاباً مسجّلاً إلى الشعب الإيراني، قائلاً: "إنّ لحظة الحقيقة تقترب، وتحرير إيران يعتمد عليكم، فاثبتوا".

وأضاف نتنياهو: "إنّ الدول التي هاجمتها إيران ترى ضعف وتراخي قادة الغرب، وانعدام الثقة بإسرائيل، وقد تلاشت الأمم المتحدة".

وأضاف نتنياهو قائلاً: "لقد مر أسبوع منذ أن بدأنا العملية- أود أن أحيي القوات الجوية والمقاتلين من جميع القطاعات، وأحييكم أنتم أيضاً، يا مواطني إسرائيل، الذين تلتزمون بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. لقد أظهرتم روحاً قوية، وقلتم لنا: "استمروا حتى النهاية - حتى النصر".

وأضاف، إلى عناصر الحرس الثوري، أقول لكم: أنتم أيضاً في مرمى النيران. من يلقي سلاحه، فلن يُمسّ بسوء. أما من لا يفعل، فدمه في رقبته. نسعى لتحرير الشعب من نير الطغيان، وعليكم، أيها الشعب الإيراني، أن تتعلموا درس المعاناة. لن يطول اليوم الذي تعود فيه إسرائيل وإيران صديقتين شجاعتين.

