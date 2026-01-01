  1. الرئيسية
احدث دماراً هائلاً..إطلاق صاروخ إيراني مزود برأس حربي عنقودي باتجاه تل أبيب

السبت 07 مارس 2026 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أظهر مقطع فيديو أن صاروخًا أُطلق من إيران تجاه تل أبيب مساء اليوم السبت، كان على الأرجح يحمل رأسًا حربيًا من نوع القنابل العنقودية.

وقالت الطواقم الطبية في نجمة داود الحمراء إنه لم تُسجل أي إصابات جراء الهجوم، وهو الهجوم العاشر من إيران منذ منتصف الليل فيما قالت منصات المستوطنين ان دمارا هائلا وقع في العديد من المدن وسط اسرائيل..

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي أن المدنيين في المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار يمكنهم مغادرة الملاجئ الآن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقًا أن إيران أطلقت صواريخ باليستية مزودة برؤوس عنقودية، والتي تنفجر أثناء الهبوط وتنشر عشرات الذخائر الصغيرة ضمن دائرة واسعة.

