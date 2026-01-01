إسرائيل تعلن تدمير 16 طائرة للحرس الثوري اثر موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّه ضرب 16 طائرة تابعة للحرس الثوري في مطار مهرآباد الدولي في طهران.

وقال في بيان “خلال الليل، أكملت القوات الجوية الإسرائيلية… موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران على بنية تحتية عسكرية تقع في مطار مهرآباد”.

وأضاف “تمّ بدقة تفكيك 16 طائرة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

واتهم الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري باستخدام مطار مهرآباد الدولي، وهو أحد مطاري العاصمة، لإرسال المال إلى وكلائه في الشرق الأوسط، بما في ذلك إلى حزب الله في لبنان.

وتابع في البيان “كذلك، تمّ استهداف طائرات مقاتلة إيرانية عدة تشكّل خطرا على الطائرات التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية العاملة في الأجواء الإيرانية”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ثمانين طائرة مقاتلة نفذت سلسلة ضربات على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وفي أحد أعنف الهجمات التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، قال الجيش إن من بين المواقع المستهدفة “الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ وكمجمع لتجميع قوات الحرس الثوري”.

كما استهدفت الضربات مركزا قياديا تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، وذلك “بهدف مواصلة تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل”، وفق البيان.