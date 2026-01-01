  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تعلن تدمير 16 طائرة للحرس الثوري اثر موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران

السبت 07 مارس 2026 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن تدمير 16 طائرة للحرس الثوري اثر موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّه ضرب 16 طائرة تابعة للحرس الثوري في مطار مهرآباد الدولي في طهران.
وقال في بيان “خلال الليل، أكملت القوات الجوية الإسرائيلية… موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران على بنية تحتية عسكرية تقع في مطار مهرآباد”.
وأضاف “تمّ بدقة تفكيك 16 طائرة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
واتهم الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري باستخدام مطار مهرآباد الدولي، وهو أحد مطاري العاصمة، لإرسال المال إلى وكلائه في الشرق الأوسط، بما في ذلك إلى حزب الله في لبنان.
وتابع في البيان “كذلك، تمّ استهداف طائرات مقاتلة إيرانية عدة تشكّل خطرا على الطائرات التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية العاملة في الأجواء الإيرانية”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ثمانين طائرة مقاتلة نفذت سلسلة ضربات على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.
وفي أحد أعنف الهجمات التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، قال الجيش إن من بين المواقع المستهدفة “الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ وكمجمع لتجميع قوات الحرس الثوري”.
كما استهدفت الضربات مركزا قياديا تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، وذلك “بهدف مواصلة تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل”، وفق البيان.

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : القوة العظمى الجديدة تفكر في دخول المعركة

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

دواء يبقي الطيارين المقاتلين يقظين 24 ساعة دون نوم

صحيفة بريطانية تكشف عن عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

الجيش الإيراني يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"

“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

بسبب قرارها عدم مهاجمة جيرانها ..ترامب يعلن "هزيمة إيران التاريخية" ويُلوح بتدمير مناطق وجماعات جديدة

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

الرئيس الإيراني يعتذر لدول المنطقة عن الهجمات: أبلغنا القوات المسلحة بعدم استهداف الجيران ولا عداوة معكم..