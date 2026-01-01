  1. الرئيسية
إِنذار إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية في بيروت ..

السبت 07 مارس 2026 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إِنذار إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية في بيروت ..



القدس المحتلة/سما/

بعد ما يقارب يومًا من الهدوء الحذر الّذي خيّم على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، تزامنًا مع توقّف الغارات الإسرائيليّة، أعاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيليّ نشر تحذيرٍ عبر منصّة "إكس"، وجّه فيه "إنذارًا عاجلًا" إلى سكّان الضّاحية الجنوبيّة، ولا سيّما إلى من لم يخل المنطقة بعد، داعيًا إيّاهم إلى مغادرة منازلهم فورًا.

وقال المتحدّث في البيان: "نعود ونؤكّد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا".

وأضاف: "إنّ النّشاط الإرهابيّ الّذي يقوم به حزب الله في الضّاحية يجبر جيش الدّفاع على العمل ضدّه بقوّة. نحن لا ننوي المساس بكم، فمن أجل سلامتكم وأمنكم، عليكم الإخلاء فورًا".

وتابع: "انتبهوا: نعود ونؤكّد على ضرورة إخلاء منازلكم وفق التّعليمات الّتي نشرناها مؤخّرًا، والموجودة في المنشور المعروض أمامكم على الشّاشة".

كما حذّر من أنّ "عدم الالتزام بالإنذارات وبقاءكم في هذه المنطقة قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

وختم البيان بالتّأكيد: "سنعلمكم عندما يصبح من الآمن العودة إلى منازلكم".

وشمل الإنذار مناطق الشّياح، وبرج البراجنة، والحدث، فضلًا عن حارة حريك.

