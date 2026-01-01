  1. الرئيسية
السيسي يؤكد رفض الحرب في المنطقة ويدعو إلى التوصل لحلول سلمية

السبت 07 مارس 2026 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد رفض الحرب في المنطقة ويدعو إلى التوصل لحلول سلمية



القاهرة /سما/

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

كما أكد الرئيس المصري ضرورة وقف الحرب والسعي للتوصل إلى حلول سلمية تحفظ مقدرات الشعوب وتحقق الاستقرار في المنطقة.

فيما أعرب رئيس الوزراء اليوناني، وفق البيان، عن اتفاقه مع ما طرحه السيسي، محذرا من التداعيات السلبية للحرب الجارية على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، مؤكدا حرص بلاده خاصة مع عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي، على الاستماع إلى الرؤية المصرية بما يسهم في تجنب المزيد من التصعيد.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد الرئيس المصري على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع بكل عناصرها، بما يشمل دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون عوائق، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وبحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد السيسي أهمية تكثيف التنسيق سواء على المستوى الثنائي أو بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل المستجدات الحالية.

