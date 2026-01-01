استشهاد شاب وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين بمسافر يطا

الخليل/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، استشهاد الشاب أمير محمد شناران (27 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين في منطقة واد الرخيم بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين أطلقت النار تجاه المواطنين في محيط مساكنهم في منطقة واد الرخيم، ما أدى إلى استشهاد الشاب أمير شناران وإصابة شقيقه خالد بالرصاص ووصفت جراحه بالخطيرة .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المستوطنين أقدموا على إطلاق مواشيهم وأبقارهم في محيط مساكن المواطنين بالمنطقة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء مسلح وإطلاق نار باتجاه الأهالي، ما أسفر عن وقوع شهيد واصابات.

وقال الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة إن مستوطنين من مستوطنة سوسيا أطلقوا مواشيهم وأبقارهم في محيط مساكن عائلة شناران في منطقة واد الرخيم، ما أدى إلى احتكاك مع المواطنين عندما حاولوا إبعاد المواشي عن محيط منازلهم.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشقيقين أمير محمد شناران وخالد محمد شناران بالرصاص.

وأشار مخامرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاد أمير شناران متأثراً بإصابته بجروح خطيرة في الرقبة، فيما أصيب شقيقه خالد (33 عاماً) بجروح خطيرة في البطن و وُصفت حالته بالحرجة.

وأوضح أن الشهيد أمير شناران متزوج وأب لطفلتين؛ تبلغ الكبرى من العمر ثلاث سنوات، بينما تبلغ الصغرى عامين.

وتشهد مناطق مسافر يطا جنوب الخليل اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، خصو