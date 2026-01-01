الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة في الخليج ويهدد القوات الأميركية التي سترافق السفن في مضيق هرمز

طهران / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في الخليج، في ظل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي دخلت أسبوعها الثاني.

وأورد الحرس في بيان عبر موقعه الالكتروني سباه نيوز أن “ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري لويز ب. وترفع علم جزر مارشال، إحدى أصول الولايات المتحدة الإرهابية، أصيبت بمسيّرة في وسط الخليج الفارسي”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه “في انتظار” القوات الأميركية التي ستواكب السفن التجارية عبر مضيق هرمز حيث باتت حركة الملاحة شبه مشلولة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني معلقا على إعلان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الإستراتيجي، “إننا في انتظارهم”.

وأكد بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس “نوصي الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأميركية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرا”.