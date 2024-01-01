  1. الرئيسية
الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

السبت 07 مارس 2026 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية



واشنطن / وكالات /

أعلن المدير التنفيذي لمجلس هيمنة الطاقة الأمريكي جارود أجين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

وقال أجين لقناة "فوكس نيوز"، مجيبا على سؤال حول تأثير الصراع في إيران على أسعار النفط: "في نهاية المطاف، لن نضطر للقلق بشأن هذه المشاكل في مضيق هرمز لأننا سننتزع كل النفط من أيدي (السلطات الإيرانية)".

وتشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 8-11%، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت 92 دولارا لأول مرة منذ 12 أبريل 2024.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة "القوة القاهرة" إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب الحالية أضرارا اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم، حالة "القوة القاهرة" بعد هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى وقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير في السعودية.

