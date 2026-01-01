  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بسبب قرارها عدم مهاجمة جيرانها ..ترامب يعلن "هزيمة إيران التاريخية" ويُلوح بتدمير مناطق وجماعات جديدة

السبت 07 مارس 2026 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب قرارها عدم مهاجمة جيرانها ..ترامب يعلن "هزيمة إيران التاريخية" ويُلوح بتدمير مناطق وجماعات جديدة



واشنطن / وكالات /

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، معتبراً أن طهران تعيش حالة من "الاستسلام" والضعف غير المسبوق نتيجة الضغوط العسكرية المشتركة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

و أكد ترامب أن إيران قدمت اعتذارات ووعوداً لجيرانها في الشرق الأوسط بوقف العدائيات، واصفاً إياها بأنها لم تعد "مستبد المنطقة" بل "الخاسر الأكبر" فيها.

واعتبر أن هذه هي المرة الأولى منذ آلاف السنين التي تُهزم فيها إيران أمام جيرانها، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الهجمات المتواصلة.

وحذر ترامب من أن إيران ستتعرض لـ "ضرب مبرح"، كاشفاً عن دراسة استهداف مناطق وجماعات لم تكن مستهدفة سابقاً بـ "تدمير كامل" نتيجة سلوكها.

وتنبأ ترامب بأن يظل النظام الإيراني في حالة ضعف لعقود طويلة، وصولاً إلى خيارين لا ثالث لهما: الاستسلام أو الانهيار التام.

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : القوة العظمى الجديدة تفكر في دخول المعركة

دواء يبقي الطيارين المقاتلين يقظين 24 ساعة دون نوم

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

صحيفة بريطانية تكشف عن عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..

الجيش الإيراني يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

الرئيس الإيراني يعتذر لدول المنطقة عن الهجمات: أبلغنا القوات المسلحة بعدم استهداف الجيران ولا عداوة معكم..

“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..