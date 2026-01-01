بسبب قرارها عدم مهاجمة جيرانها ..ترامب يعلن "هزيمة إيران التاريخية" ويُلوح بتدمير مناطق وجماعات جديدة

واشنطن / وكالات /

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، معتبراً أن طهران تعيش حالة من "الاستسلام" والضعف غير المسبوق نتيجة الضغوط العسكرية المشتركة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

و أكد ترامب أن إيران قدمت اعتذارات ووعوداً لجيرانها في الشرق الأوسط بوقف العدائيات، واصفاً إياها بأنها لم تعد "مستبد المنطقة" بل "الخاسر الأكبر" فيها.

واعتبر أن هذه هي المرة الأولى منذ آلاف السنين التي تُهزم فيها إيران أمام جيرانها، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الهجمات المتواصلة.

وحذر ترامب من أن إيران ستتعرض لـ "ضرب مبرح"، كاشفاً عن دراسة استهداف مناطق وجماعات لم تكن مستهدفة سابقاً بـ "تدمير كامل" نتيجة سلوكها.

وتنبأ ترامب بأن يظل النظام الإيراني في حالة ضعف لعقود طويلة، وصولاً إلى خيارين لا ثالث لهما: الاستسلام أو الانهيار التام.