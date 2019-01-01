قاليباف: ترامب لم يستوعب الكارثة التي جلبها وأمريكا ستتعلم الدرس القاسي ومصير إيران لن تحدده “عصابة إبستين”

طهران / وكالات /

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، إن “الولايات المتحدة ستتعلم الدرس القاسي بأن مصير إيران لن تحدده عصابة إبستين، بل شعبها”.

وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس” الأمريكية، أفاد قاليباف، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “لم يستوعب بعد الكارثة التي جلبها وجنوده على أنفسهم” باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وختم قائلا: “سيتعلم الأمريكيون الآن الدرس القاسي بأن مصير إيران لن تحدده عصابة إبستين، بل شعبها العظيم وحده”.

ومؤخرا صرح ترامب بأنه ينبغي أن يشارك شخصيا في اختيار المرشد المقبل لإيران، معربا عن رفضه تسمية مجتبى خامنئي، مرشدا لإيران.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة برجل أعمال أمريكي جيفري إبستين، بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقّعه ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وتشمل هذه المواد صورا فوتوغرافية، ومحاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى، وسجلات تحقيق، مع العلم أن العديد من الصفحات لا تزال خاضعة لتنقيح مكثف.

وتضمنت الوثائق، أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

وإبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 خلال فترة محاكمته.