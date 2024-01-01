  1. الرئيسية
فصائل عراقية تهدد باستهداف مصالح أمريكية في دول عربية: السفارات والمنشآت النفطية ستتحول إلى أهداف مشروعة

السبت 07 مارس 2026 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بغداد/وكالات/

هددت “تنسيقية المقاومة العراقية”، الجمعة، باستهداف مصالح أمريكية في دول عربية، في حال “المساس بأمن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت”، معقل “حزب الله”.
وتعد التنسيقية الإطار الجامع لفصائل شيعية مسلحة في العراق، بينها كتائب “حزب الله”، وحركة “النجباء”، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب سيد الشهداء”.
وقالت التنسيقية في بيان، إن “أي مساس بأمن المدنيين في الضاحية، سيحول السفارات والمنشآت النفطية التابعة للولايات المتحدة في عدة دول عربية إلى أهداف مشروعة”.
وأضافت متوعدة: “الأمن المجزأ قد انتهى، أمن الجميع أو لا أمان لأحد”.
تهديدات الفصائل العراقية تأتي بينما تواصل إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، غاراتها على ضاحية بيروت، وتصدر إنذارات بالإخلاء، بدعوى استهداف مواقع لـ”حزب الله”.

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت الماضي عدوانا متواصلا على إيران ما خلّف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وهاجم “حزب الله” حليف إيران، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها المرشد الإيراني على خامنئي.
وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف عشرات القتلى، ثم بدأت الثلاثاء، توغلا بريا محدودا.

