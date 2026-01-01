  1. الرئيسية
الكشف عن وجود محادثات سعودية إيرانية مباشرة لوقف الحرب.. قناة سرية بدعم من دول في الشرق الأوسط وأوروبا

السبت 07 مارس 2026 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن السعودية تجري محادثات مباشرة مع إيران في محاولة لاحتواء الحرب.
وذكر التقرير أن المسؤولين السعوديين يستخدمون “قناة دبلوماسية سرية” لتحقيق ذلك، بدعم من عدة دول في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) إلى استمرار الحرب في إيران، وأوضح على قناة “تروث نتوورك”: “لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط”.
وأضاف ترامب: “بعد انتخاب قائد أو قادة مقبولين، سنعمل، جنبًا إلى جنب مع العديد من حلفائنا وشركائنا العظماء والشجعان، بلا كلل لإعادة بناء إيران من الدمار، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى”.
ووعد ترامب قائلًا: “سيكون لإيران مستقبل عظيم. لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى!”

