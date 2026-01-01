ترامب في تصريحات متناقضة : لا أمانع أن يقود إيران زعيم ديني بشرط احترام أميركا واسرائيل

واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يبحث عن قيادة جديدة في إيران تحسن معاملة الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كانت هذه القيادة زعيما دينيا.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع سي إن إن: "إيران ليست هي نفسها التي كانت عليها قبل أسبوع. قبل أسبوع كانت قوية، والآن أصبحت بالفعل ضعيفة".

وأعرب عن ثقته بسهولة اختيار قائد جديد، وهو أمر أكد أنه يجب أن يشارك فيه، وقارن المهمة مجددا بفنزويلا، حيث ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام، ونصّبت نائبته في السلطة.

وتابع ترامب: "ستنجح العملية بسهولة بالغة. ستنجح كما نجحت في فنزويلا. لدينا هناك قائدة رائعة. إنها تقوم بعمل ممتاز. وستنجح العملية كما نجحت في فنزويلا"، في إشارة إلى الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه منفتح على فكرة وجود زعيم ديني في إيران.

وأضاف: "حسناً، ربما، نعم، أعني، الأمر يعتمد على هوية الشخص. لا أمانع وجود زعماء دينيين. أتعامل مع الكثير منهم وهم رائعون".

وفيما يتعلق بضرورة وجود دولة ديمقراطية في إيران، قال ترامب: "لا، أنا أقول إنه يجب أن يكون هناك زعيم عادل ومنصف، يؤدي عمله على أكمل وجه، ويعامل الولايات المتحدة وإسرائيل معاملة حسنة، ويعامل الدول الأخرى في الشرق الأوسط معاملة حسنة، فهم جميعا شركاؤنا".

وبينما أشاد الرئيس بالعملية الأميركية ضد إيران، واصفًا إياها بأنها "تستحق 12 أو ربما 15 من 10"، أشار إلى أنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين.

وقال: "لا بأس. سيكون ذلك مؤقتا. ستنخفض الأسعار بسرعة كبيرة"، متجاهلا حقيقة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، ومؤكدا أنه "أحكم سيطرته" على مضيق هرمز.

وأردف: "لقد ألحقنا ضررا كبيرا ببحريتهم، لأنه كما تعلمون، عندما تُدمر البحرية، لا يستطيعون فعل ما كانوا يطمحون إليه. لقد وصلنا للتو إلى حاجز 25 سفينة. هل تتخيلون ذلك؟ سفن ضخمة، 25 سفينة معطلة".