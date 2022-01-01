  1. الرئيسية
أوكرانيا ترسل خبراء عسكريين في المسيرات إلى الشرق الأوسط للتصدي لهجمات إيران

الجمعة 06 مارس 2026 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا ترسل خبراء عسكريين في المسيرات إلى الشرق الأوسط للتصدي لهجمات إيران



وكالات - سما-

ترسل أوكرانيا "قريبا" عسكريين إلى الشرق الأوسط، لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على التصدي لهجمات إيران بالمسيرات، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني كبير، يوم الجمعة.

وأفاد المسؤول بأن "من المتوقع أن يصل عسكريون أوكرانيون في المستقبل القريب" إلى الخليج، مشيرا إلى محادثات لا تزال قائمة "لتحديد كيفية تحقيق ذلك".

وذكر المسؤول أن كييف تأمل في الحصول في المقابل على صواريخ لأنظمة "باتريوت" الأميركية، الوحيدة القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية التي تستخدمها موسكو ضد أوكرانيا. كذلك تطمح أوكرانيا إلى دعم دبلوماسي في مواجهة روسيا.

وقال "نحتاج إلى صواريخ لأنظمة باتريوت، وتمويل لإنتاج أسلحة للدفاع عن أنفسنا، ودعم دبلوماسي لإنهاء الحرب هنا".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت دعم أوكرانيا لحماية القوات الأميركية في الشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية.

وابتكرت كييف وسائل فاعلة وغير مكلفة لإسقاط المسيّرات الإيرانية الصنع التي دأبت روسيا على مهاجمتها بها بكثافة، منذ بدء الحرب ضد موسكو عام 2022، ومن هذه الوسائل مسيّرات اعتراضية تدمّرها في الجو.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن "الجانب الأميركي هو من قدم الطلب (...)، فوافقت أوكرانيا على تقديم هذه المساعدة".

IMG_3880

