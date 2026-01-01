  1. الرئيسية
مسؤول إيراني: واشنطن جُرَّت للحرب بوهم “إسرائيل الكبرى” وجيشنا سيضع حدا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة

الجمعة 06 مارس 2026 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: واشنطن جُرَّت للحرب بوهم “إسرائيل الكبرى” وجيشنا سيضع حدا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة



وكالات - سما-

قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إن الولايات المتحدة جُرَّت إلى الحرب ضد بلاده بسبب ما وصفه بـ”وهم إسرائيل الكبرى”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “حوار رايسينا 2026” الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، الجمعة، حيث تطرق إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلاده.
ورأى خطيب زاده أن الولايات المتحدة جُرَّت إلى هذه الحرب نتيجة “وهم إسرائيل الكبرى”، وذكر أن جميع دول المنطقة تدرك هذه الحقيقة.
وأضاف أن الجيش الإيراني سيضع حدا لما وصفه بـ”الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة”.
واعتبر أن إيران تخوض “حربا وجودية”، مشددا على أن بلاده تتعرض لهجوم ينتهك قواعد القانون الدولي.

وتطرق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل في اختيار القيادة الجديدة لإيران، مشيرا إلى أن ترامب يقول إن له الحق في إبداء رأيه في ذلك، بينما “لا يستطيع حتى تعيين عمدة مدينة في نيويورك”.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.
وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها “مصالح أمريكية” بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

