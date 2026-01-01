  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز: مسلحون أكراد يتمركزون عند حدود العراق تستعد لشن هجمات بإيران بدعم أميركي اسرائيلي

الجمعة 06 مارس 2026 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: مسلحون أكراد يتمركزون عند حدود العراق تستعد لشن هجمات بإيران بدعم أميركي اسرائيلي



وكالات - سما-

تشاورت جماعات كردية إيرانية معارضة مع واشنطن حول مهاجمة غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن ميليشيات كردية إيرانية تشاورت خلال الأيام القليلة الماضية مع الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي مهاجمة قوات الأمن الإيرانية في الجزء الغربي من البلاد وكيف يمكن تنفيذ ذلك.

وذكرت المصادر أن ائتلافا من جماعات كردية إيرانية يتمركز على الحدود بين إيران والعراق داخل إقليم كردستان العراق شبه المستقل حيث يجري تدريبات للتحضير لمثل هذا الهجوم على أمل إضعاف الجيش الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف مواقع إيرانية بالقنابل والصواريخ.

وشجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوات الكردية الإيرانية في العراق على مهاجمة إيران مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي توعدت فيه أذربيجان بالرد على استهدافها بصواريخ إيرانية.

وردا على احتمال دخول قوات كردية إيرانية إلى إيران، قال ترامب لرويترز الخميس "أعتقد أنه أمر رائع أنهم يريدون فعل ذلك، وأنا أؤيدهم تماما".

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز إن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في اختيار الزعيم المقبل لإيران وذلك بعد أن أدت غارات جوية إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي مطلع هذا الأسبوع. وأضاف "سيتعين علينا اختيار ذلك الشخص بالتعاون مع إيران. سيتعين علينا اختيار ذلك الشخص".

وذكرت مصادر أمنية أن هجومين بطائرات مسيرة إيرانية استهدفا معسكرا للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق يوم الخميس.

الأكثر قراءة اليوم

أذربيجان تتوعّد بالرد على هجوم بمسيرتين إيرانيتين في ناخيتشيفان

أسرع مسيّرة انتحارية إيرانية تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة.. ماذا نعرف عن القدرات الخارقة لطائرة “حديد 110″؟

الملياردير الإماراتي الحبتور مخاطبا ترامب ؛ من الذي اعطاك الحق لزج المنطقة في حرب مع ايران ؟

دوي سلسلة انفجارات في تل أبيب .. و”هآرتس” تكشف عن أضرار كبيرة لحقت بالمباني في تل ابيب جراء صواريخ “خيبر” الايرانية الانشطارية

نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء: إيران قررت كسر شوكة الولايات المتحدة ولا يهمنا كم ستطول الحرب

اليوم الـ6 للحرب.. أكثر من 1230 شهيدًا في إيران والانفجارات تهز إسرائيل وإصابات في الإمارات وانفجارات بقطر

الاستخبارات الأمريكية : الحرب على ايران ستستمر إلى سبتمبر.. ومسؤولون وضباط سابقون ينتقدون قرار الحرب

الأخبار الرئيسية

مسؤول إيراني: واشنطن جُرَّت للحرب بوهم “إسرائيل الكبرى” وجيشنا سيضع حدا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة

إسرائيل: النظام الإيرانيّ ثابتٌ وإسقاطه حلمٌ.. ترامب ونتنياهو سيُعلنان عن انتصارٍ وهميٍّ..

IMG_3880

الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لحرب طويلة وعلى العدو توقع ضرباتنا والأسلحة قادمة..

اسرائيل تعلن عن إصابة ثلاثة جنود في كمين نصبه حزب الله في جنوب لبنان

تدمير واصرار عشرات المباني ..رشقة صاروخية جديدة وانفجارات شديدة وسط اسرائيل