إسرائيل: النظام الإيرانيّ ثابتٌ وإسقاطه حلمٌ.. ترامب ونتنياهو سيُعلنان عن انتصارٍ وهميٍّ..

القدس المحتلة/سما/

ما زال الوضع غامضًا، والعدوان الأمريكيّ-الإسرائيليّ المُتواصِل ضدّ إيران لم يُحقق أهدافه، وفي مُقدّمتها أسقاط النظام الحاكم في طهران، وفي هذا السياق قالت مصادرٌ عسكريّةٌ وأمنيّةٌ في تل أبيب صباح اليوم الجمعة إنّه حتى اللحظة، لم يُبدِ النظام الإيرانيّ أيّ مؤشراتٍ على الاستسلام، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه يبدو أنّه يُصرّ على مواصلة القتال، ويُدير فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويُوسّع نطاق حملته لتشمل دول الخليج وأطراف أوروبا (أذربيجان وقبرص)، وفق ما أكّدته المصادر الرفيعة لـ (هآرتس) العبريّة، والتي أفردت عنوانها الرئيسيّ لهذا التطوّر، الذي يُعتبر دراماتيكيًا.

العدوان يُغذّي مساعي واشنطن الإمبرياليّة للهيمنة العالميّة

على صلةٍ، قال الخبير الاقتصاديّ الأمريكيّ البارز البروفيسور، جيفري ساكس، إنّ السبب الرئيسيّ وراء الهجوم الإيرانيّ-الإسرائيليّ المشترك ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، هو تأمين الهيمنة الإقليميّة لإسرائيل وترسيخها، وهو ما يغذّي أيضًا مساعي الولايات المتحدة الإمبرياليّة للهيمنة العالمية، كما رأى أنّ هذا الهجوم يعكس النفوذ الهائل لإسرائيل على عملية صنع السياسات الأمريكيّة المرتبطة بالمنطقة، طبقًا لأقواله.

العدوان ليس قانونيًا ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدّة

ورأى ساكس أنّ الهجوم الأمريكيّ الإسرائيليّ على إيران غير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة”، متهمًا إسرائيل وبلاده بإشعال الحروب في المنطقة العربية.

وفي ردّه على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أنّ الهجوم يتماشى مع الدستور الأمريكيّ، قال ساكس إنّ الولايات المتحدة صادقت على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وتشير المادة الثانية منه في فقرتها الرابعة إلى أنّه “لا يمكن لأيّ دولةٍ أنْ تستخدم القوة ضدّ دولةٍ أخرى لتجريدها من سيادتها”، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف، في حديث للجزيرة، أنّ الهجوم على إيران يعرّض السلام في العالم إلى الخطر ويقتل العديد من الأشخاص ويجب أنْ يتوقف فورًا.

العدوان سيكون له تداعياتٍ اقتصاديّةٍ ضخمةً على العالم برّمته

ولم يستبعد ساكس أنْ تستمر بلاده وإسرائيل في الحرب، التي قال إنّه سيكون لها تداعياتٍ اقتصاديّةٍ ضخمةٍ على العالم بأجمعه، معربًا عن أمله أنْ تدعو الحكومات في العالم إلى وقف هذا “العدوان المخطط له مسبقًا ضد إيران”، طبقًا لأقواله.

علاوةً على ما جاء أعلاه، ذكّر ساكس بأنّ واشنطن وتل أبيب بدأتا الحرب بناءً على خيار منهما، واصفًا إسرائيل بأنها دولة مارقة تسببت في فوضى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مصدر لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، وقال إنّ إسرائيل تتحدث عن السلام ولكنّها تصنع الحروب.

كما تسببت إسرائيل مدعومةً من الولايات المتحدة، أضاف المفكر الأمريكيّ، في إشعال الحرب في ليبيا والسودان وسوريّة ولبنان والعراق، بالإضافة إلى قطاع غزة، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتسبب بالفوضى، وبأنّه المسؤول عن الإبادة في غزة.

إستراتيجيّةٌ مشتركة

وفي تعليقه على سؤال بشأن مساعي تغيير النظام في إيران، قال إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا صراحةً بأنّ هدفهما هو الإطاحة بالنظام الإيرانيّ، وكان ذلك حلم نتنياهو لـ 40 عاما، حيث قال منذ سنوات إنّ إيران على وشك الحصول على قنبلةٍ نوويّةٍ، وأخطأ في ذلك لحوالي 30 عامًا.

وأشار إلى الاتفاق الذي وُقع عام 2015 والذي تفاوضت بشأنه قوى كبرى بينها واشنطن مع إيران، ووضع قيودًا على البرنامج النوويّ الإيرانيّ، ولكنّ نتنياهو قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ عليه أنْ يمزق هذا الاتفاق، وهو ما فعله عام 2018.

وقال في نفس السياق إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قتلتا المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أصدر تعليماتٍ تشير إلى أنّ إيران لا يمكنها الحصول على القنبلة النوويّة لتعارض ذلك مع الدين الإسلاميّ.

الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان السيطرة التامّة على المنطقة

ورأى ساكس أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان السيطرة التامّة على المنطقة، ولديهما إستراتيجية مشتركة تقول إنّ إسرائيل يجب أنْ تكون القوة المهيمنة في الشرق الأوسط وعلى شبه الجزيرة العربيّة وعلى الدول العربيّة وعلى إيران أيضًا.

وتابع: “الولايات المتحدة يجب أنْ تستخدم ذلك كجزءٍ من هيمنتها على العالم”، لافتًا إلى أنّ “الشعب الأمريكيّ أنفق تريليونات الدولارات وهو يقاتل في حروبٍ لا تنجح ولا تؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار”.

وخلص إلى أنّ إيران لن تسقط بسهولة، ومن غير المرجح أنّ الضربة ستؤدي إلى إنهاء قدرتها على القتال، مشيرًا إلى أنّ المشككين في إستراتيجية ترامب أكثر اقتناعًا، طبقًا لأقواله.

إلى ذلك، قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل في بيانٍ اليوم إنّه “في حربه العدوانية الوحشية والإجرامية ضد الشعب الإيرانيّ، يصعّد المحور الإسرائيلي-الأمريكي الإبادي من محاولته فرض نظام عالمي يسوده مبدأ (القوة تصنع الحق) يهدّد الإنسانية جمعاء”.

وتابع البيان: “ينبغي النظر إلى الحرب على إيران في سياق الجهود اليائسة لإعادة تأهيل هذا النظام الاستعماريّ-الاستيطانيّ الإسرائيليّ من قبل الغرب الاستعماريّ، بقيادة الولايات المتحدة التي نصّب رئيسها نفسه إمبراطورًا على العالم”.

واختتم: “العدوّ الإسرائيليّ يسعى، بدعمٍ من نظام ترامب، إلى تقسيم إيران وتدمير تماسك شعبها وصموده، كما هي أجندته في العراق ولبنان وسوريّة والسودان، وغيرها من الدول التي استهدفها”.