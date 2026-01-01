الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ خيبر شكن على أهداف في قلب تل أبيب

طهران / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، عن استخدام صواريخ خيبر شكن على أهداف في قلب تل أبيب.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، إن إطلاق الموجة ٢٠ لعمليات الوعد الصادق ٤ بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، بدء موجة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة.

ومن جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس: نركز ضرباتنا على غرب ‎إيران لتقليص إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال: استهدفنا عشرات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في وسط وغرب ‎إيران خلال هجماتنا الأخيرة.