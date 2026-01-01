  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ خيبر شكن على أهداف في قلب تل أبيب

الجمعة 06 مارس 2026 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ خيبر شكن على أهداف في قلب تل أبيب



طهران / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، عن استخدام صواريخ خيبر شكن على أهداف في قلب  تل أبيب.

وقال  الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، إن إطلاق الموجة ٢٠ لعمليات الوعد الصادق ٤ بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، بدء موجة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة.

ومن جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس: نركز ضرباتنا على غرب ‎إيران لتقليص إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال: استهدفنا عشرات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في وسط وغرب ‎إيران خلال هجماتنا الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” غربي إيران

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران

نخشى من النووي.. الرئيس الإسرائيلي : هدفنا تغيير الشرق الأوسط ولسنا بصدد غزو بري لإيران

الإعلان رسميا عن فشل الإجراءات لضمان سفر حجاج قطاع غزة للعام الثالث على التوالي

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق : ما يجري في إيران "حرب نتنياهو" وليس مواجهة إقليمية

تقديرات إسرائيلية: تحقيق أهداف الحرب على إيران يتطلب أسبوعين إضافيين

أذربيجان تتوعّد بالرد على هجوم بمسيرتين إيرانيتين في ناخيتشيفان

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات الأمريكية : الحرب على ايران ستستمر إلى سبتمبر.. ومسؤولون وضباط سابقون ينتقدون قرار الحرب

زامير: ننتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب بإيران ولدينا تحركات مفاجئة إضافية

نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء: إيران قررت كسر شوكة الولايات المتحدة ولا يهمنا كم ستطول الحرب

ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي كما حصل مع رئيسة فنزويلا الحالية و”لن “يقبل بأن يتولى نجله المنصب”..

أسرع مسيّرة انتحارية إيرانية تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة.. ماذا نعرف عن القدرات الخارقة لطائرة “حديد 110″؟