  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء: إيران قررت كسر شوكة الولايات المتحدة ولا يهمنا كم ستطول الحرب

الخميس 05 مارس 2026 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء: إيران قررت كسر شوكة الولايات المتحدة ولا يهمنا كم ستطول الحرب



وكالات / سما/

أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران العميد كيومرث حيدري أن بلاده قررت قتال الأمريكيين أينما وجدوا في المنطقة ولا يهمها كم ستطول الحرب.
وقال حيدري: “اليوم، قيادة الحرب في يد مقر خاتم الأنبياء المركزية. في هذه القاعدة، نعد الخطط العملياتية أو نقر الخطط التي يقدمها الجيش والحرس الثوري، ونبلغهم بالتنفيذ”.
وأضاف: “جميع الهجمات التي استهدفت المواقع الحساسة والرئيسية للكيان الصهيوني نفذت بنجاح، والحمد لله. أصبحت العديد من أزقة وشوارع وأماكن الكيان الصهيوني كأزقة وشوارع غزة”.
وشدد على أن “الولايات المتحدة ستلقى عقابا شديدا ومؤسفا، وليعلموا أنهم تلقوا وسيتلقون صفعات قوية من مقاتلي الإسلام. سنطردهم من المنطقة مرغمين وخائبين”.

وتابع نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران: ” قررنا کسر شوکة أمريكا ولن نتخلى عن هذه الحرب… لقد قررنا قتال الأمريكيين في هذه المنطقة، أينما كانوا”.
وأكد حيدري “لا يهمنا كم ستطول الحرب، فقد خضنا حربا دامت 8 سنوات، وسننهي هذه الحرب عندما نحقق أهدافنا ونجعل العدو يندم وييأس من فعله المشين”.
وتتعرض إيران منذ صباح السبت الماضي لهجمات أمريكية إسرائيلية مستمرة، أسفرت عن سقوط مدنيين وعشرات القادة، ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانزلاقها إلى صراع طويل الأمد.

الأكثر قراءة اليوم

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران

إعلام إسرائيلي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” غربي إيران

نخشى من النووي.. الرئيس الإسرائيلي : هدفنا تغيير الشرق الأوسط ولسنا بصدد غزو بري لإيران

الإعلان رسميا عن فشل الإجراءات لضمان سفر حجاج قطاع غزة للعام الثالث على التوالي

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق : ما يجري في إيران "حرب نتنياهو" وليس مواجهة إقليمية

تقديرات إسرائيلية: تحقيق أهداف الحرب على إيران يتطلب أسبوعين إضافيين

أذربيجان تتوعّد بالرد على هجوم بمسيرتين إيرانيتين في ناخيتشيفان

الأخبار الرئيسية

ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي كما حصل مع رئيسة فنزويلا الحالية و”لن “يقبل بأن يتولى نجله المنصب”..

أسرع مسيّرة انتحارية إيرانية تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة.. ماذا نعرف عن القدرات الخارقة لطائرة “حديد 110″؟

اليوم الـ6 للحرب.. أكثر من 1230 شهيدًا في إيران والانفجارات تهز إسرائيل وإصابات في الإمارات وانفجارات بقطر

لبنان يقرر ملاحقة عناصر الحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحليهم وإعادة فرض "التأشيرة" على الإيرانيين..

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران