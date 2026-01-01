  1. الرئيسية
لليوم السادس- الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى ويمنع المصلين من دخوله

الخميس 05 مارس 2026 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم السادس على التوالي

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال منع المصلين من التواجد في المسجد، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.

ويأتي إغلاق المسجد الأقصى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

