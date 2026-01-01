  1. الرئيسية
أول إسقاط في العالم.. الجيش الإسرائيلي: طائرة إف-35 تسقط طائرة مقاتلة إيرانية

الأربعاء 04 مارس 2026 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول إسقاط في العالم.. الجيش الإسرائيلي: طائرة إف-35 تسقط طائرة مقاتلة إيرانية



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة من طراز "أدير" (إف-35 آي) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أسقطت طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ياك-130 فوق طهران.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، يُعد هذا أول إسقاط لطائرة مقاتلة مأهولة في العالم بواسطة طائرة من طراز إف-35.

وبحسب البيان انطلق الطيار الإيراني بطائرته بينما كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق في المجال الجوي. ليس من المؤكد أنه كان يخطط لمعركة جوية مع الطيار الإسرائيلي، لكن الأخير تعرف عليه وأسقط الطائرة.

وكان آخر إسقاط لسلاح الجو في 24 نوفمبر 1985، عندما أسقطت طائرة إف-15 "فالكون" تابعة لسلاح الجو طائرتين سوريتين من طراز ميغ-23 في معركة جوية في سماء لبنان

