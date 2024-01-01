“حزب الله”: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان ولن نترك ميدان المقاومة

بيروت/ وكالات/

نعى الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني نعيم قاسم، الأحد، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وشدد على أن الحزب سيقوم بواجبه في “التصدي للعدوان”.

وفجر الأحد، أعلنت طهران استشهاد خامنئي إثر الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ صباح السبت.

وقال قاسم في بيان إنه ينعي خامنئي بـ”قلب مثخن بالألم والجراح ونفس مملؤة بالحزن والوجع”.

وأضاف أنه يشعر بـ”الفخر والاعتزاز الكبيرين” أن خامنئي ارتقى “في أعظم الشهور ‏وأفضل الأيام شهر رمضان، وهو يقود مسيرة الجهاد والمقاومة ضد الطغاة والمتجبرين الأمريكيين والإسرائيليين”.

ووصف استهداف خامنئي وقادة ومسؤولين و”أبناء الشعب الإيراني الأبرياء” بأنه “قمة الإجرام، وهذا الاغتيال هو وصمة عار”.

ودون تفاصيل، مضى قاسم قائلا: “سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان”، وذلك لـ”الدفاع عن ‏أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة”.

وقبيل بدء العدوان، ناشدت الحكومة اللبنانية “حزب الله” عدم التدخل في حال نشوب حرب، وكشفت أن تل أبيب هددتها بضرب البنية التحتية اللبنانية، إذا قصف الحزب إسرائيل، تضامنا مع حليفته إيران.

وتتعرض الحكومة اللبنانية لضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة لنزع سلاح “حزب الله”، الذي يتمسك بسلاحه، ويدعو إلى وقف عدوان إسرائيل وإنهاء احتلالها أراضٍ لبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

وبوتيرة شبه يومية، تخرق إسرائيل اتفاقا لوقف إطلاق النار، سارٍ مع “حزب الله” منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات القتلى والجرحى.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة 201 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أمريكية بدول في المنطقة، بعضها قتل شخصا وأصاب آخرين وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.