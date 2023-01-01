  1. الرئيسية
الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,072

الأحد 22 فبراير 2026 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,072



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,072 شهيدا، و171,741 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة بغزة، اليوم الأحد، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيدان، و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 614، وإجمالي الإصابات إلى 1,643، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.

