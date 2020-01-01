  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,795 شهيد

الأحد 01 فبراير 2026 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,795 شهيد



غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الأحد، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,795 شهيدا، و171,551 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 26 شهيدا، و68 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 523، وإجمالي الإصابات إلى 1,433، فيما جرى انتشال 715 جثمانا.

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: وزير الدفاع السعودي بن سلمان يؤكد ضرورة مهاجمة إيران

“ليس شيكاً على بياض”.. “حماس” توجه رسائل حازمة للوسطاء بشأن مستقبل اتفاق غزة بعد غارات إسرائيلية دامية

السفير الأمريكي في إسرائيل: "على الصبيان السعوديين أن يعرفوا"

مفاجأة وثائق إبستين.. اتهامات صادمة لبوش بالاغتصاب وطقوس شيطانية مرعبة !

"حرب عظيمة لـ 7 أشهر".. تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود للواجهة

حركة "فتح" تنفي صلتها بغسان الدهيني وتؤكد أنه لا يمثلها

إبستين خطط مع إسرائيليين وبريطانيين لابتزاز مسؤولين ليبيين والاستيلاء على مليارات الدولارات

الأخبار الرئيسية

المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بعد فتح معبر رفح وتصف القرار بأنه “فشل استراتيجي”

شعث يدعو لوقف فوري لإطلاق النار واستعادة الاستقرار بغزة

إسرائيل تُنهي عمل أطباء بلا حدود في غزة وتُلزمها بالمغادرة نهاية شباط

"بالريموت كنترول".. معبر رفح يعود للعمل تحت عين الرقيب "الإسرائيلي" وهكذا سيعمل ..

فتح معبر رفح تجريبيا لأول مرة ومصادقة على دخول "حكومة التكنوقراط" إلى قطاع غزة