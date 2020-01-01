الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,795 شهيد

غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الأحد، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 71,795 شهيدا، و171,551 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 26 شهيدا، و68 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 523، وإجمالي الإصابات إلى 1,433، فيما جرى انتشال 715 جثمانا.