هيغيسث : إيران أمام خيار الصفقة ومستعدون لاتخاذ خطوات سياسية أو عسكرية وفق توجيهات ترامب

الخميس 29 يناير 2026 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيغيسث : إيران أمام خيار الصفقة ومستعدون لاتخاذ خطوات سياسية أو عسكرية وفق توجيهات ترامب



وكالات / سما/

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن إيران لديها كل الخيارات لإبرام صفقة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف هيغسيث أن الولايات المتحدة “ستكون مستعدة لتنفيذ ما يطلبه الرئيس ترامب” فيما يتعلق بإيران، في إشارة إلى جاهزية واشنطن لاتخاذ خطوات سياسية أو عسكرية وفق توجيهات الرئيس.

وأكد أن القوات الأمريكية جاهزة لتنفيذ ضربة على إيران. وقال”حين قال الرئيس ترمب لإيران إنها لن تمتلك سلاحا نوويا كان يعني ما يقول”.

واستشهد “هيجسيث” بالعملية العسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” كمثال على استعداد واشنطن للتحرك عسكرياً عند الضرورة.

وأضاف أن إيران لديها كافة الخيارات للتوصل إلى اتفاق نووي مع بلاده، ولا ينبغي لها السعي لامتلاك قدرات نووية.

وكانت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت هذا الأسبوع عن تمركز قوة بحرية ضاربة تتقدمها حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” في مياه الشرق الأوسط، فيما قال ترامب إنّها “مستعدة وقادرة” على ضرب إيران “إذا لزم الأمر”.
في حين، كشفت مصادر غربية لـ”رويترز” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمسؤولين عن العنف بإيران، كما أن مساعديه يدرسون شن ضربات تحدث تأثيرا دائما.

 

كذلك أوضحت المصادر أن الضربات ربما تستهدف الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبرامج إيران النووية.
ولفتت المصادر إلى أن ترامب يدرس قصف إيران للتشجيع على احتجاجات جديدة، مبينة أن الرئيس الأميركي يريد تهيئة الظروف من أجل تغيير النظام في إيران.
لكن المصادر أشارت إلى أن ترامب لم يحسم بعد العمل العسكري ضد إيران.

