حرس الثورة : جاهزون لكل السيناريوهات ونحن من سيحدد مصير المعركة

سما / وكالات /

قال المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، علي محمد نائيني، إنّ القوات المسلحة الإيرانية “جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات”، مؤكداً أن أي خيار عسكري ضد بلاده “محكوم بالفشل”.

وأوضح نائيني أنّ تجربة حرب الـ 12 عشر يوماً “أثبتت أن المواجهة العسكرية مع إيران غير مجدية”، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية هي من “ستحدّد مصير المعركة”.

وأشار إلى أنّ “العدو لم ينسَ بعد الضربات التي وجهتها إيران إلى قاعدة العديد”.

ومن جهتها، ردّت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالقول إن إيران مستعدة للحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت البعثة إنه في حال تعرضت طهران للضغط “فستدافع عن نفسها، وسترد بقوة لم يسبق لها مثيل”.

وكان ترامب قد توجّه إلى إيران بالقول: “أبرموا اتفاقاً”، مردفاً: “نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف أن أسطولاً ضخماً “أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، يتجه نحو إيران”.