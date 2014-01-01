  1. الرئيسية
الجيش الإيراني يعلن عن تسلم سلاح استراتيجي لمواجهة أهداف بحرية وبرية وجوية

الخميس 29 يناير 2026 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يعلن عن تسلم سلاح استراتيجي لمواجهة أهداف بحرية وبرية وجوية



وكالات / سما/

أفادت وكالة "تسنيم" بأن الجيش الإيراني تسلم ألف طائرة مسيرة استراتيجية لضرب الأهداف الثابتة والمتحركة في البحر والجو والبر.

وأوضحت الوكالة أن هذه الطائرات المسيرة ألحقت بتشكيلات القوات الأربع للجيش، بعد أن تم تصميمها بما يتوافق مع التهديدات الحديثة وتجارب حرب الـ12 يوما.

وقد تم تصنيع هذه الطائرات بواسطة متخصصين من الجيش الإيراني، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتشمل عدة فئات منها: تدميرية وهجومية واستطلاعية وحرب إلكترونية، وهي مهيأة للتعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة في جميع البيئات: البحرية والجوية والأرضية.

وأكد الفريق أول حاتمي، بعد مراسم إلحاق الطائرات المسيرة، أن الجيش يسعى، بما يتناسب مع التهديدات القادمة، إلى الحفاظ على وتعزيز المزايا الاستراتيجية، لضمان قدرة عالية على القتال السريع والرد القوي على أي هجوم محتمل.

ولم يتم نشر صور للطائرات المسيرة الملحقة لأسباب تتعلق بحماية الأسرار العسكرية، بحسب الوكالة.

