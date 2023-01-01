  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: إحصائيات صحة غزة لضحايا الحرب متحفظة جدا وعدد الذين قتلوا يفوق الـ 100 الف فلسطيني في القطاع

الخميس 29 يناير 2026 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: إحصائيات صحة غزة لضحايا الحرب متحفظة جدا وعدد الذين قتلوا يفوق الـ 100 الف فلسطيني في القطاع



القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة قتلوا بهجمات إسرائيلية أو نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب منذ 7 أكتوبر 2023.

ويأتي هذا الأمر كتطور نادر، حيث كان الجيش الإسرائيلي يشكك سابقا في دقة هذه الأرقام، معتبرا إياها مبالغة أو غير موثقة بشكل كاف.

وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية وهو 70 ألفا، أقل من الحجم الحقيقي للأزمة.

ويعزز هذا التقرير من مصداقية البيانات الفلسطينية دوليا، في الوقت الذي لطالما رفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون بإسرائيل هذه البيانات مدعين أنها مبالغ فيها.

إلا أن الخبراء الدوليون أكدوا أن قائمة تلك وزارة الصحة الفلسطينية، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جدا مقارنة بالواقع.

كذلك، قد تعزز هذه التقارير، وفق هآرتس، الضغوط الدولية على إسرائيل، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب. 

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

الشاباك يحذر : حماس قد تقدم "تمثيلا زائفا" لنزع السلاح في غزة

ترامب : الوقت ينفذ وهجومنا القادم على ايران سيكون الأشد ..

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

الأخبار الرئيسية

يديعوت : الجيش الإسرائيلي يوصي بوقف إدخال المساعدات لغزة ما علاقة حماس ؟

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف: هكذا أحبط نتنياهو 11 محاولة لاغتيال السنوار

ترمب لتوجيه ضربة جديدة لإيران: إحداث تغيير في القيادة وليس «إطاحة النظام»

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”