هآرتس: إحصائيات صحة غزة لضحايا الحرب متحفظة جدا وعدد الذين قتلوا يفوق الـ 100 الف فلسطيني في القطاع

القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة قتلوا بهجمات إسرائيلية أو نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب منذ 7 أكتوبر 2023.

ويأتي هذا الأمر كتطور نادر، حيث كان الجيش الإسرائيلي يشكك سابقا في دقة هذه الأرقام، معتبرا إياها مبالغة أو غير موثقة بشكل كاف.

وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الضحايا بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية وهو 70 ألفا، أقل من الحجم الحقيقي للأزمة.

ويعزز هذا التقرير من مصداقية البيانات الفلسطينية دوليا، في الوقت الذي لطالما رفض فيه متحدثون رسميون وصحفيون بإسرائيل هذه البيانات مدعين أنها مبالغ فيها.

إلا أن الخبراء الدوليون أكدوا أن قائمة تلك وزارة الصحة الفلسطينية، ليست موثوقة فحسب بل قد تكون متحفظة جدا مقارنة بالواقع.

كذلك، قد تعزز هذه التقارير، وفق هآرتس، الضغوط الدولية على إسرائيل، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب.