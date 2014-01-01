  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف: هكذا أحبط نتنياهو 11 محاولة لاغتيال السنوار

الخميس 29 يناير 2026 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف: هكذا أحبط نتنياهو 11 محاولة لاغتيال السنوار



القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مرارا وتكرارا ، خلال الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، مقترحات اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار .

وبحسب المسؤول فأن رفض نتنياهو تكرر ما لا يقل عن 11 مرة. وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد تم في كل مرة إبلاغ القيادة السياسية بتحذيرات وخيارات عملياتية محددة، في فبراير ومارس 2023، وفي ظل تصاعد التوتر من قطاع غزة، نسقت المؤسسة الأمنية جهودا استخباراتية تهدف إلى تصفية السنوار.

وخلال تلك الفترة، أطلقت حماس صواريخ على الأراضي الإسرائيلية في ثلاث مناسبات. ووفقًا للمسؤول نفسه، فقد نصح جهاز الشاباك في 11 مناسبة بإمكانية شن عملية تصفية عالية الجودة، إلا أن نتنياهو تجاهل هذه التوصيات ورفض مناقشة الموضوع.

سبق أن كُشف أنه في الأول من أكتوبر، أي قبل ستة أيام فقط من هجوم حماس، طرح رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، إمكانية تصفية السنوار مع نتنياهو. وحتى ذلك الحين، زُعم أن رئيس الوزراء لم يُقدم على هذا الاقتراح. والآن، اتضح أنه حتى تلك اللحظة، كان الموضوع يُطرح عليه مرارًا وتكرارًا، حيث كان جهاز الأمن العام يعتقد بضرورة اتخاذ إجراء لتصفية السنوار، ويعمل على الحصول على معلومات استخباراتية حديثة، بينما تمسك نتنياهو بموقفه.

ورد مكتب نتنياهو قائلاً: "على العكس تماماً! طالب رئيس الوزراء مراراً وتكراراً بإحباط قيادة حماس، وقد أوقف المسؤولون الأمنيون ذلك، وهو أمر موثق جيداً في البروتوكولات.

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست آي يكشف : هذا ما أبلغه بلير لجنة ادارة غزة برئاسة "شعث" وما حثهم على فعله فقط ..

اسرائيل تعلن ان معبر رفح سوف يفتح في هذا اليوم ..

الكشف عن آلية عمل نظام التفتيش .. جيش الاحتلال ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

موقع عبري يكشف عن أدوار مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي على معبر رفح ..

إسرائيل : عملية (بيجر) كلّفت 320 مليون دولار.. لماذا يُمنَع نشر واقعة فشل أجهزة اللاسلكي؟

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

ترمب لتوجيه ضربة جديدة لإيران: إحداث تغيير في القيادة وليس «إطاحة النظام»

خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح البري.. القاهرة تخشى تنفيذ مخطط الهجرة من غزة

شمخاني: ردنا على أي عدوان سيكون فورياً ويستهدف المعتدي ومؤيديه وقلب “تل أبيب”

تقرير أمريكي يهدد الرئيس عباس: لا زال يدفع رواتب الشهداء والأسرى

المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي