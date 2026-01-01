الخطوط الجوية الملكية الهولندية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر

وكالات - سما-

أعلنت شركة الطيران الهولندية KLM اليوم الأربعاء إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني الحالي على الرغم من أنه كان من المفترض أن تستأنف رحلاتها اليوم.

أعلنت الشركة في بيان لها: "تقرر في هذه المرحلة عدم استئناف الرحلات الجوية إلى تل أبيب. وقد استأنفنا بالفعل رحلاتنا إلى وجهات أخرى في المنطقة، بما في ذلك الرياض والدمام. أما بالنسبة لدبي، فنحن ندرس حاليًا إمكانية استئناف الرحلات ابتداءً من يوم الجمعة 30 يناير".

وأضافت شركة الطيران: "نواصل مراقبة التطورات عن كثب. وبمجرد أن يصبح ذلك آمناً ومسؤولاً، سنعمل على توفير رحلات جوية لعملائنا مرة أخرى"

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا الأسبوع الماضي عن إلغاء جزئي لرحلاتها إلى إسرائيل حتى 31 يناير/كانون الثاني. وهذا يعني أن الرحلات الليلية المقررة خلال هذه الفترة لن تُسيّر كما هو مخطط لها. وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات الطيران التالية: لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورووينغز.

في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة "ريان إير" أنها ستتوقف عن تسيير رحلاتها من تل أبيب بسبب سلوك المطار. وقالت الشركة حينها: "لن نعود إلى تسيير رحلات خاسرة هذا الشتاء دون ضمانات بشأن جداول الرحلات الصيفية واستمرار العمليات في المبنى رقم 1".