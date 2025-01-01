الجيش الأمريكي يحذف لقطات لجنود مصريين في قاعدة "كريات غات"

غزة / سما /

حذفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي من موقعها الرسمي لقطات غير مألوفة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، تُظهر ضباطًا مصريين في المقر الأمريكي بكريات غات، ويُعتقد أن حذف اللقطات جاء بناءً على طلب من الجانب المصري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أنه بعد نشرها الصور، حذفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي السبت، من موقعها الرسمي لقطات غير مألوفة تُظهر ضباطًا مصريين في المقر الأمريكي بكريات غات. ونُشرت الصور في وقت سابق من هذا الشهر. وكان هناك ممثلون عن ثلاث دول عربية في المقر: الأردن ومصر والإمارات.

وأضافت أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قائد القاعدة الأمريكية في كريات غات، الفريق باتريك فرانك، وجّه اتهامات خطيرة للجانب الإسرائيلي بشأن مراقبة جنود الجيش الأمريكي العاملين هناك.

بحسب التقرير، استدعى الجنرال الأمريكي نظيره الإسرائيلي لعقد اجتماع عاجل، تناول خلاله مزاعم قيام عملاء إسرائيليين بمراقبة مكثفة للعاملين في قاعدة التنسيق المدني العسكري. وخلال الاجتماع، أوضح فرانك قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا فوراً".

ويُظهر التقرير أيضاً أن المخاوف لا تقتصر على القيادة الأمريكية؛ فقد أعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن قلقهم من قيام "إسرائيل" بتسجيل ما يجري داخل القاعدة. ونظراً للخوف من جمع المعلومات وإساءة استخدامها، صدرت تعليمات لبعض الجهات بالامتناع عن مشاركة أي معلومات حساسة.

ونفى جيش الاحتلال صحة التقرير، مصرحاً بأنه "وفقاً للممارسة المتبعة في الجيش الإسرائيلي، يتم تسجيل جميع المناقشات التي يشارك فيها كبار الضباط لغرض تدوينها وتوضيح التفاصيل لاحقاً. ويتم ذلك في جميع المناقشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي، وفي جميع المناقشات ذات الأهمية العملياتية".