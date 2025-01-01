الأونروا: غزة أخطر مكان في العالم على الصحفيين

  1. الرئيسية
الأحد 25 يناير 2026 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بأن "أكثر من 230 صحفيًا استشهدوا في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "القطاع أصبح أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني".

وأوضح لازاريني أن "منع دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة، يسهم في تعزيز حملات التضليل ونشر السرديات المتطرفة، ويقوّض الجهود الرامية إلى نقل حقيقة الأوضاع الإنسانية على الأرض"، مشددًا على "أهمية ضمان حرية الوصول الإعلامي وحماية الصحفيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف لازاريني أن "استمرار استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية"، داعيًا إلى توفير الحماية اللازمة لهم، وتمكين وسائل الإعلام من أداء مهامها دون قيود.

