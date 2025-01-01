انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال عام 2025

رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفاض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية بمقدار 0.78% خلال العام 2025، مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 120.75.

وأوضح "الاحصاء" في تقرير صدر عنه اليوم الأحد بهذا الخصوص، أنه على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.42%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.77%، وأسعار الأسمنت والجير والجبس بمقدار 2.06%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.86%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.55%، خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.83%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 119.60.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.77%، وأسعار الأسمنت والجير والجبس بمقدار 2.06%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.92%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.55%، خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 2.08%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 118.46.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 3.50%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.77%، وأسعار الأسمنت والجير والجبس بمقدار 1.93%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.86%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.67%، خلال العام 2025، مقارنة بالعام 2024.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 114.83.

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 7.33%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 2.23%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 2.08%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.81%، وأسعار منتجات المحاجر والكسارات بمقدار 5.05%، وأسعار الأسمنت بمقدار 2.05%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.61% خلال العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.35%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 130.38.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 4.02%، إذ انخفضت أسعار الحديد بمقدار 10.30%، وأسعار الحفريات بمقدار 1.39%، وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.15%، إذ ارتفعت أسعار مواسير بلاستيك وحديد بنسبة 2.59%، وأسعار مواد الطمم بنسبة 1.51% خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.14%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات الصرف الصحي 117.27، حيث انخفضت أسعار الحفريات بمقدار 1.39%، وأسعار المناهل بمقدار 1.19% خلال العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وخلال شهر كانون الأول الماضي، سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاضاً مقداره 0.67%، مقارنة بشهر تشرين الثاني 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 118.80، مقارنة بـ 119.60 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.96%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.44%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.26% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.67%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 117.65، مقارنة بـ 118.45 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.96%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر كانون الأول 2025، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 02.1%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 115.84 الشهر الما ضي، مقارنة بـ 117.03 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.82%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.25%.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 1.00%، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 112.58، مقارنة بـ 113.72 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 5.49%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.51%، وأسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة واستئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.25% لكل منهما، خلال شهر كانون أول 2025، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.98%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 125.40 الشهر الماضي، مقارنة بـ 126.64 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.01%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 131.25 مقارنة بـ 132.60 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.90%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 112.53، مقارنة بـ 113.54 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.84%؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 113.90 الشهر الماضي، مقارنة بـ 114.86 خلال الشهر الذي سبقه.