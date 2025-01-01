8 فرق إطفاء تحاصر حريقا في أنقاض "الأونروا" بالقدس

  1. الرئيسية
الأحد 25 يناير 2026 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

اندلع حريق ليلة الأحد في أنقاض مجمع الأونروا السابق بالقرب من تل الذخيرة في القدس، مما استدعى تدخل ثمانية فرق إطفاء خلال ساعات الليل لمكافحة النيران.

وقالت مصادر إن فرق الإطفاء عملت على منع امتداد الحريق إلى المنازل القريبة، بعد أن أمرت الحكومة سابقا بهدم المجمع وإخلائه من السكان.

وتواصل السلطات متابعة الوضع، مع التركيز على السيطرة الكاملة على الحريق وتأمين المنطقة المحيطة، في حين لم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن.

