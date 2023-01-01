  1. الرئيسية
رئيس الاستخبارات التركي يلتقي وفد حماس في إسطنبول

الأحد 25 يناير 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاستخبارات التركي يلتقي وفد حماس في إسطنبول



غزة / سما /

 التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، السبت، عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس وفدها المفاوض خليل الحية، والوفد المرافق له، بمدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن اللقاء ناقش خطة السلام في غزة التي دخلت مرحلتها الثانية.

 
وأضافت أن الجانبين اتفقا على العمل بالتشاور بشأن زيادة المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقضايا أخرى.
 
وخلال اللقاء، أعرب وفد حركة حماس عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على الدور الذي اضطلعت به تركيا حتى الآن كوسيط وضامن من أجل تحقيق السلام في غزة، وكذلك على الدور المتزايد الذي تؤديه أنقرة في المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة.
 
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيس “مجلس السلام”، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة ووفقا لها بدأت في 10 أكتوبر 2025 أولى مراحل وقف الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، وكان من المقرر فتح المعبر في الشهر نفسه ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار، غير أن إسرائيل لم تلتزم به.

 
فيما تنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، فيما تواصل تل أبيب خرق الاتفاق يوميا ما أدى إلى استشهاد 477 فلسطينيا.

 

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد  و171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

