وفاة القيادي في حركة “حماس” عطا الله أبو السبح

غزة / سما /

توفي، صباح اليوم الأحد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عطا الله أبو السبح، عن عمر ناهز 78 عامًا.

وأفادت مصادر في الحركة أن أبو السبح وافته المنية بعد مسيرة طويلة في العمل السياسي والوطني، كان خلالها أحد أبرز قيادات الحركة في قطاع غزة، وعضوًا في مكتبها السياسي لسنوات.

ويُعد عطا الله أبو السبح من الشخصيات البارزة في حركة “حماس”، حيث تولّى عدة مواقع قيادية، وشارك في رسم سياسات الحركة ومواقفها خلال مراحل مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.

وبرز أبو السبح كأحد قادة الجيل المؤسس لحركة حماس في قطاع غزة، وكان له دور في إدارة الشأن السياسي والتنظيمي للحركة، إضافة إلى مشاركته في الملفات الوطنية المختلفة، ما جعله من الأسماء المؤثرة في مسيرتها السياسية.