إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم الأسبوع الماضي لفتح معبر رفح بالاتجاهين

القدس المحتلة / سما /

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة توصّلت إلى تفاهم مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح، وذلك منذ الأسبوع الماضي.

وكانت قد أفادت أمس السبت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدران سياسيان إسرائيليان قولهما بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة نشر شركات أمنية خاصة في معبر رفح بدلا من قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل قدمت للمبعوثين الامريكيين هذا الطلب وأكدت أن هذا الطلب يأتي في إطار الموقف الإسرائيلي الرافض لإشراك السلطة بادارة غزة.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية قولها إنه من المتوقع إعلان فتح معبر رفح بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر اليوم الأحد.