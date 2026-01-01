  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي:لا لتهجير الفلسطينيين ونرفض أي ميليشيات أو كيانات موازية في دول المنطقة

السبت 24 يناير 2026 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي:لا لتهجير الفلسطينيين ونرفض أي ميليشيات أو كيانات موازية في دول المنطقة



القاهرة/سما/

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، رفض مصر القاطع والحاسم لأي مساعٍ تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها أو إنشاء كيانات أو «ميليشيات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية».

وحذّر السيسي، في كلمة ألقاها عبر التلفزيون المصري خلال الاحتفال بعيد الشرطة، من إنشاء «الميليشيات» والكيانات التي كانت سبباً في تدمير دول، دون أن يذكر دولة بعينها، مؤكداً أن أي اضطراب يضرب أي دولة ستكون نتيجته فقدان الحاضر والمستقبل.

وأعاد الرئيس المصري تأكيده الرفض التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأضاف أن مصر ستظل حائط صد منيعاً أمام الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تُقدر تضحيات شهداء ومصابي الشرطة. وتابع: «سنظل أوفياء لذكرى الشهداء، ونتمسك بواجبنا تجاه أسرهم». وكرم الرئيس المصري عدداً من الضباط خلال الاحتفال بعيد الشرطة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

رعب وترقب في إسرائيل من هجوم إيراني استباقي لضربة أمريكية محتملة..

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

"صديقي حسين".. ملياردير إماراتي يشكر ترامب على "لفتته الطيبة" خلال منتدى دافوس

العاهل الأردني عبدالله الثاني ‏يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي

مع اقتراب الحشد العسكري الأميركي.. إيران تحذر من “الحرب الشاملة” وتؤكد: نحن في حالة تأهب ومستعدون لأسوأ سيناريو

الأخبار الرئيسية

أول قرار من "لجنة التكنوقراط" لتحسين حياة سكان قطاع غزة

موقع للمعارضة الإيرانية: المرشد خامنئي انتقل إلى ملجأ تحت الارض خوفا من الاغتيال

هآرتس: إسرائيل تطلب شركات أمنية خاصة لإدارة معبر رفح..

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

الاتصالات الفلسطينية