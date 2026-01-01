  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع للمعارضة الإيرانية: المرشد خامنئي انتقل إلى ملجأ تحت الارض خوفا من الاغتيال

السبت 24 يناير 2026 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع للمعارضة الإيرانية: المرشد خامنئي انتقل إلى ملجأ تحت الارض خوفا من الاغتيال



وكالات / سما/

ذكر موقع "إيران إنترناشونال" الإخباري، التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم (السبت) أن المرشد الأعلى علي خامنئي "انتقل إلى ملجأ خاص تحت الأرض في طهران بعد أن زعم ​​كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين أن هناك خطرًا متزايدًا لهجوم أمريكي محتمل".

كما زعم التقرير أن أحد أبنائه، مسعود خامنئي، "تولى الإدارة اليومية لمكتب المرشد ويعمل كقناة الاتصال الرئيسية مع الهيئات التنفيذية للحكومة".

بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، خلال عملية "عام كلافي"، صرّح مسؤولون إيرانيون بأن خامنئي كان مختبئاً في ملجأ منذ بداية الهجمات الإسرائيلية. كما ورد أنه عيّن ثلاثة خلفاء محتملين في حال اغتياله.

وبحسب صحيفة أمريكية، اختار خامنئي بدلاءً لسلسلة قيادة الجيش الإيراني تحسباً لتصفية إسرائيل لهم أيضاً، كما حدث مع كبار المسؤولين الذين قُتلوا في بداية الحرب.

ووفقاً لثلاثة مصادر إيرانية تحدثت للصحيفة، كان المرشد الأعلى يتواصل مع قادته خلال حرب الأيام الاثني عشر عبر أحد مساعديه، وتوقف تماماً عن استخدام وسائل الاتصال الرقمية لتصعيب تحديد موقعه.

في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة نشر قواتها في الشرق الأوسط، والذي يشمل وصول حاملة طائرات وأصول عسكرية أخرى، قال مسؤول إيراني كبير الليلة إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "كحرب شاملة ضدنا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأمريكية رويترز.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

رعب وترقب في إسرائيل من هجوم إيراني استباقي لضربة أمريكية محتملة..

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

"صديقي حسين".. ملياردير إماراتي يشكر ترامب على "لفتته الطيبة" خلال منتدى دافوس

مع اقتراب الحشد العسكري الأميركي.. إيران تحذر من “الحرب الشاملة” وتؤكد: نحن في حالة تأهب ومستعدون لأسوأ سيناريو

نتنياهو يبحث الاحد القادم "تفكيك حماس" مع مبعوثي ترامب

الأخبار الرئيسية

هآرتس: إسرائيل تطلب شركات أمنية خاصة لإدارة معبر رفح..

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

مع اقتراب الحشد العسكري الأميركي.. إيران تحذر من “الحرب الشاملة” وتؤكد: نحن في حالة تأهب ومستعدون لأسوأ سيناريو

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

الاتصالات الفلسطينية