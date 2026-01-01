  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: إسرائيل تطلب شركات أمنية خاصة لإدارة معبر رفح..

السبت 24 يناير 2026 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: إسرائيل تطلب شركات أمنية خاصة لإدارة معبر رفح..



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس" العبرية، يوم السبت، عن تعقيدات جديدة تواجه الترتيبات الأمنية في معبر رفح، حيث تسعى إسرائيل جاهدة لمنع وصول قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المعبر.

وأوضحت المصادر أن الخطة المقترحة حالياً تتضمن إشراف قوة أوروبية على الأمن الفلسطيني في المعبر، إلا أن إسرائيل أبدت عدم ثقتها في الطرفين (الأوروبيين والفلسطينيين).

وفي محاولة للالتفاف على دور السلطة، طالبت إسرائيل الولايات المتحدة رسمياً بنشر شركات أمنية خاصة لتولي مهام التأمين بدلاً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب التسريبات، فإن إسرائيل كانت تطمح لوجود قوات أمريكية رسمية في معبر رفح، وهو الطلب الذي قوبل بـ رفض أمريكي قاطع.

كما أشارت المصادر إلى أن مقترح نشر شركات أمنية أمريكية خاصة قد نُوقش في وقت سابق وتم التراجع عنه، قبل أن تعيد إسرائيل طرحه مجدداً كخيار بديل يضمن بقاء السلطة الفلسطينية خارج المشهد الأمني في المعبر الحيوي.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

رعب وترقب في إسرائيل من هجوم إيراني استباقي لضربة أمريكية محتملة..

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

"صديقي حسين".. ملياردير إماراتي يشكر ترامب على "لفتته الطيبة" خلال منتدى دافوس

مع اقتراب الحشد العسكري الأميركي.. إيران تحذر من “الحرب الشاملة” وتؤكد: نحن في حالة تأهب ومستعدون لأسوأ سيناريو

نتنياهو يبحث الاحد القادم "تفكيك حماس" مع مبعوثي ترامب

الأخبار الرئيسية

موقع للمعارضة الإيرانية: المرشد خامنئي انتقل إلى ملجأ تحت الارض خوفا من الاغتيال

مصادر مصرية : القاهرة تتمسك بضوابط "غير قابلة للتعديل" لتشغيل معبر رفح

الغارديان : الإمارات تمول مشروع "رفح الجديدة" في قطاع غزة بشروط أمنية خاصة

مع اقتراب الحشد العسكري الأميركي.. إيران تحذر من “الحرب الشاملة” وتؤكد: نحن في حالة تأهب ومستعدون لأسوأ سيناريو

«غزة الجديدة»... هل تُبقي خطر التهجير قائماً؟

الاتصالات الفلسطينية