الإمارات تعلن الانضمام لمجلس السلام الذي يقوده ترامب بغزة

الثلاثاء 20 يناير 2026 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعلن الانضمام لمجلس السلام الذي يقوده ترامب بغزة



ابو ظبي/سما/

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام، وذلك وفقا لما أعلنه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تُعدّ أساسية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أبرز مجددا ثقة دولة الإمارات في قيادة الرئيس ترامب والتزامه بالسلام العالمي، والذي تجسد في الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.

وشدد أيضا على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة الفعالة في مهمة مجلس السلام، ودعم التعاون والاستقرار والازدهار للجميع.

