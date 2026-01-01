لجنة إدارة غزة تجتمع اليوم في السفارة الأميركية بالقاهرة

غزة / سما /

تعقد "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة" المشكلة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجتماعها الأول اليوم الخميس، في مقر السفارة الأميركية في القاهرة، مع المرشح لرئاسة الهيئة التنفيذية لمجلس السلام الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف. ووصل في وقت سابق إلى القاهرة قادما من الضفة الغربية بعد تعويقه لساعات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث ومسؤول الملف الأمني سامي نسمان ومسؤول الملف القضائي عدنان أبو وردة.

وقال مصدر موثوق إن اللقاء الأول سيكون تعارفيا وسيضع اللبنة الأولى للجنة وأسس عملها، وسيحضره الوسيط المصري إلى جانب آخرين. ولم تحدد بعد طريقة مشاركة أعضاء اللجنة من غزة في اللقاء سواء بسفرهم إلى القاهرة أو المشاركة عبر تطبيق زوم.

ومساء أمس الأربعاء أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنصّ على تشكيل إدارة انتقالية تكنوقراطية في غزة تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في نزع السلاح الكامل، بما يشمل تفكيك جميع التشكيلات المسلحة "غير المصرح بها". وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك إعادة آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".

وأكّدت مصادر فلسطينية موثوقة، أمس الأربعاء، اكتمال تشكيل لجنة إدارة غزة التي ستتولى الحكم في القطاع خلفا لحركة حماس. ووفق المعلومات المتوفرة، سيرأس اللجنة علي شعث وسيكون أيضاً مسؤولاً عن الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن القائمة غير نهائية وقد تجرى عليها تعديلات وقد تبقى كما هي.