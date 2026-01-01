تعد مساحة الدول أحد المؤشرات المهمة التي تحدد طبيعة تنوعها الجغرافي، وإمكاناتها الاقتصادية، وقدرتها على استيعاب السكان والموارد الطبيعية. مع بداية عام 2026، يزداد الاهتمام بالإحصاءات الجغرافية لتقديم صورة دقيقة عن ترتيب الدول من حيث المساحة، سواء البرية أو البحرية، وهو ما يعكس أهميتها في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي. في هذا المقال، نستعرض ترتيب دول العالم من حيث المساحة 2026، مع تحليل للعوامل التي تؤثر على حجم الدول وأهمية المساحة في التنمية والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب تقديم لمحة سريعة عن أخبار العالم اليوم المتعلقة بالتطورات الجغرافية والسياسية التي تؤثر على هذه الإحصاءات

ترتيب دول العالم من حيث المساحة 2026

عند النظر إلى ترتيب الدول من حيث المساحة الإجمالية، نجد أن هناك دولاً تتمتع بمساحات شاسعة تجعلها تحتل مراكز متقدمة على مستوى العالم، بينما تتميز دول أخرى بصغر حجمها النسبي، ما يؤثر على مواردها الطبيعية وكثافتها السكانية. القائمة التالية تقدم لمحة عن أكبر الدول مساحة في العالم عام 2026:

دولة روسيا وتبلغ مساحتها 17,075,200 كيلومتر مربع. دولة كندا 9,984,670 كيلو متر مربع و. دولة الولايات المتحدة 9,629,091 كيلومتر مربع. دولة الصين 9,596,960 كيلومتر مربع. دولة البرازيل 8,514,876 كيلومتر مربع. دولة أستراليا 7,686,850 كيلو متر مربع. دولة الهند 3,287,590 كيلو متر مربع. دولة الأرجنتين 2,766,890 كيلو متر مربع. دولة كازاخستان 2,717,300 كم. دولة الجزائر 2,381,741 كم، وهي أكبر دولة عربية وأفريقية. دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,345,410 كم. دولة السعودية 2,240,000 كم. دولة جرينلاند 2,166,086 كم. دولة المكسيك 1,972,550 كم. دولة إندونيسيا 1,919,440 كم. دولة السودان 1,865,813 كم. دولة ليبيا 1,759,540 كم. دولة إيران 1,648,195 كم. دولة منغوليا 1,564,116 كم. دولة بيرو 1,285,220 كم. دولة تشاد 1,284,000 كم. دولة النيجر 1,267,000 كم. دولة أنغولا 1,246,700 كم. دولة مالي 1,240,000 كم. دولة جنوب أفريقيا 1,219,912 كم. دولة كولومبيا 1,138,910 كم. دولة إثيوبيا 1,127,127 كم. دولة بوليفيا 1,098,580 كم. دولة موريتانيا 1,030,700 كم. دولة مصر 1,002,450 كم. دولة تنزانيا 945,087 كم. دولة نيجيريا 923,768 كم. دولة فنزويلا 912,050 كم. دولة باكستان 880,254 كم. ناميبيا 825,418 كم. موزمبيق 801,590 كم. تركيا 780,580 كم. تشيلي 756,950 كم. زامبيا 678,500 كم. بورما 676,578 كم. أفغانستان 647,500 كم. الصومال 637,657 كم. جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 كم. جنوب السودان 619,745 كم. أوكرانيا 603,700 كم. بوتسوانا 600,370 كم. مدغشقر 587,040 كم. كينيا 582,650 كم. فرنسا 547,030 كم. اليمن 527,970 كم. تايلاند 514,000 كم. إسبانيا 504,782 كم. تركمانستان 488,100 كم. الكاميرون 475,440 كم. بابوا غينيا الجديدة 462,840 كم. السويد 449,964 كم. أوزبكستان 447,400 كم. المغرب 446,550 كم. العراق 437,072 كم. باراغواي 406,750 كم. زيمبابوي 390,580 كم. اليابان 377,835 كم. ألمانيا 357,021 كم. جمهورية الكونغو 342,000 كم. فنلندا338,145 كم. ماليزيا 329,750 كم. فيتنام 329,560 كم. النرويج 324,220 كم. ساحل العاج 322,460 كم. بولندا 312,685 كم. سلطنة عمان 309,500 كم. إيطاليا 301,230 كم. الفلبين 300,000 كم. الإكوادور 283,560 كم. بوركينا فاسو 274,200 كم. نيوزيلندا 268,680 كم. الغابون 267,667 كم. الصحراء الغربية 266,000 كم. غينيا 245,857 كم. المملكة المتحدة 244,820 كم. غانا 239,460 كم. رومانيا 237,500 كم. لاوس 236,800 كم. أوغندا 236,040 كم. غويانا 214,970 كم. بيلاروسيا 207,600 كم. قرغيزستان 198,500 كم. السنغال 196,190 كم. سوريا 185,180 كم. كمبوديا 181,040 كم. أوروغواي 176,220 كم. تونس 163,610 كم. سورينام 163,270 كم. بنغلاديش 144,000 كم. طاجيكستان 143,100 كم. نيبال 140,800 كم. اليونان 131,940 كم. نيكاراغوا 129,494 كم. إرتيريا 121,320 كم. كوريا الشمالية 120,540 كم. مالاوي 118,480 كم. بنين 112,620 كم. هندوراس 112,090 كم. ليبيريا 111,370 كم. بلغاريا 110,910 كم. كوبا 110,860 كم. غواتيمالا 108,890 كم. آيسلندا 103,000 كم. صربيا 102,350 كم. كوريا الجنوبية 98,480 كم. المجر 93,030 كم. البرتغال 92,391 كم. الأردن 92,300 كم. أذربيجان 86,600 كم. النمسا 83,870 كم. الإمارات 83,600 كم. التشيك 78,866 كم. بنما 78,200 كم. سيراليون 71,740 كم. أيرلندا 70,280 كم. جورجيا 69,700 كم. سريلانكا 65,610 كم. ليتوانيا 65,200 كم. لاتفيا 64,589 كم. توغو 56,785 كم. كرواتيا 56,542 كم. البوسنة والهرسك 51,129 كم. كوستاريكا 51,100 كم. سلوفاكيا 48,845 كم. جمهورية الدومينيكان 48,730 كم. بوتان 47,000 كم. إستونيا 45,226 كم. الدنمارك 43,094 كم. هولندا 41,526 كم. سويسرا 41,290 كم. غينيا بيساو 36,120 كم. جمهورية الصين 35,980 كم. مولدوفا 33,843 كم. بلجيكا 30,528 كم. ليسوتو 30,355 كم. أرمينيا 29,800 كم. ألبانيا 28,748 كم. جزر سليمان 28,450 كم. غينيا الاستوائية 28,051 كم. بوروندي 27,830 كم. هايتي 27,750 كم. رواندا 26,338 كم. جمهورية مقدونيا 25,333 كم. جيبوتي 23,000 كم. بليز 22,966 كم. دولة الاحتلال الإسرائيلي 22,145 كم. السلفادور 21,040 كم. سلوفينيا 20,273 كم. كاليدونيا الجديدة 19,060 كم. فيجي 18,270 كم. الكويت 17,820 كم. سوازيلاند 17,363 كم. تيمور الشرقية 15,007 كم. البهاما 13,940 كم. فانواتو 12,200 كم. جزر فوكلاند 12,173 كم. قطر 11,437 كم. غامبيا 11,300 كم. جامايكا 10,991 كم. لبنان 10,452 كم. قبرص 9,250 كم. بورتوريكو 9,104 كم. فلسطين 5,860 كم. بروناي 5,770 كم. ترينيداد وتوباغو 5,128 كم. الرأس الأخضر 4,033 كم. ساموا 2,944 كم. لوكسمبورغ 2,586 كم. جزر القمر 2,170 كم. موريشيوس 2,040 كم. هونغ كونغ 1,092 كم. سان تومي وبرينسيبي 1,001 كم. جزر الأنتيل الهولندية 960 كم. كيريباتي 811 كم. دومينيكا 754 كم. تونجا 748 كم. ولايات ميكرونيسيا المتحدة 702 كم. سنغافورة 692.70 كم. البحرين 665 كم. سانت لوسيا 616 كم. أندورا 468 كم. بالاو 458 كم. سيشيل 455 كم. أنتيغوا وباربودا 443 كم. باربادوس 431 كم. سانت فنسنت وجزر غرينادين 389 كم. جزر العذراء الأمريكية 352 كم. جرينادا 344 كم. مالطا 316 كم. مالديف 300 كم. سانت كيتس ونيفيس 261 كم. جزر مارشال 181.30 كم. ليختنشتاين 160 كم. الجزر العذراء البريطانية 153 كم. جزيرة عيد الميلاد 135 كم. أكروتيري ودكليا 123 كم. جيرزي 116 كم. أنجويلا 102 كم. سان مارينو 61.20 كم. مقاطعة الشارع الهندي البريطانية 60 كم. بيرمودا 53.30 كم. توفالو 26 كم. ماكاو 25.40 كم. ناورو 21 كم. جزر كوكس 14 كم. جزر الميدواي 6.20 كم. جزيرة نافاسا 5.40 كم. موناكو 1.95 كم. الفاتيكان 0.44 كم.

أهمية معرفة ترتيب دول العالم من حيث المساحة 2026

معرفة ترتيب الدول من حيث المساحة ليس مجرد رقم جغرافي، بل هو أداة تحليلية تساعد في فهم:

التوزيع السكاني: الدول ذات المساحة الواسعة قد تحتوي على مناطق غير مأهولة، بينما الدول الصغيرة قد تعاني من كثافة سكانية عالية.

الاقتصاد والموارد الطبيعية: المساحة الكبيرة توفر فرصاً متنوعة للاستثمار الزراعي، الصناعي، والسياحي.

السياسة والاستراتيجية: الدول الكبيرة في المساحة غالباً ما تمتلك قوة سياسية وعسكرية أكبر على المستوى الإقليمي والدولي.

التنوع البيئي والمناخي: يساهم التنوع الجغرافي في الحفاظ على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية المختلفة، مما يعزز الاستدامة.

تأثير المساحة على الكثافة السكانية

تلعب المساحة الجغرافية دورًا كبيرًا في تحديد الكثافة السكانية لأي دولة، حيث لا تتوزع السكان بشكل متساوٍ على كامل الأراضي. فالدول ذات المساحة الكبيرة مثل روسيا وكندا وأستراليا، على الرغم من ضخامتها، تتميز بكثافة سكانية منخفضة نسبيًا بسبب المساحات الشاسعة من الأراضي غير الصالحة للسكن مثل الصحاري والغابات والسهول الباردة. في المقابل، هناك دول أصغر مساحة مثل الهند واليابان تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، حيث يتركز السكان في مناطق محدودة مع توفر الموارد والمرافق الأساسية.

توضح هذه العلاقة أن المساحة وحدها لا تحدد حجم السكان، بل يلعب المناخ، الموارد الطبيعية، سهولة الوصول إلى المياه، والبنية التحتية دورًا أساسيًا في توزيع السكان. كما أن الدول الكبيرة تمتلك القدرة على تطوير مناطق جديدة للسكن والزراعة، ما يمنحها ميزة مستقبلية في استيعاب النمو السكاني وتحسين توزيع السكان على الأراضي المختلفة.

المساحة وأهميتها في السياسة والدبلوماسية الدولية

لا يقتصر تأثير المساحة على الجغرافيا والاقتصاد فقط، بل يمتد ليكون عاملاً مهمًا في السياسة والدبلوماسية الدولية. الدول الكبيرة مساحة، مثل روسيا والولايات المتحدة وكندا، تتمتع بقدرة أكبر على التحكم في حدودها وتأمين مواردها الطبيعية، مما يمنحها قوة استراتيجية على الساحة العالمية.

كما أن المساحة تمنح الدول إمكانية توسيع النفوذ البحري والجوي، والسيطرة على ممرات النقل الدولي، وتأمين الموارد البحرية مثل النفط والغاز وصيد الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الكبيرة غالبًا ما يكون لها صوت أقوى في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجالس الأمن الدولي، حيث يمكنها استخدام حجمها ومواردها لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية.

باختصار، المساحة ليست مجرد أرقام على الخريطة، بل عنصر أساسي في تحديد القوة والنفوذ الدولي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي.

الخاتمة