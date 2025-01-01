قوات الاحتلال تعتقل الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي

القدس المحتلة / سما/

أفادت مصادر صحفية محلية بأن قوات بجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي بعد اقتحام منزله فجر اليوم الخميس في بلدة رافات شمالي القدس المحتلة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من الشبان والأسرى المحررين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وعرابي كاتب وباحث في قضايا السياسة والفكر الإسلامي، نُشرت له مقالات في عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومراكز الأبحاث، ويشارك كمتحدث في الشؤون الثقافية والفكرية والسياسية عبر عدد من القنوات التلفزيونية.

وإضافة إلى الباحث السياسي ساري عرابي، اعتقل الاحتلال الشاب إبراهيم حوراني عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية. وفي بلدة عارورة شمال رام الله، اعتقل المواطن ناصر مفرج ونجله عمرو، إضافة إلى إعادة اعتقال الأسير المحرر تيسير خصيب عقب اقتحام منازلهم.

وقال المكتب الفلسطيني لإعلام الأسرى إن حملات الاعتقال المتواصلة تؤكد أن سياسة الاحتلال تطال الأكاديميين والكتّاب والأسرى المحررين والشبان وليس فئة بعينها، في محاولة واضحة لتجفيف أي حالة وعي أو تأثير مجتمعي في الشارع الفلسطيني.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الاعتقالات التعسفية، وما يرافقها من اقتحامات عنيفة وتحقيقات ميدانية، تمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب تحركا حقوقيا وإعلاميا جادا لفضح ممارسات الاحتلال، وحماية المواطنين من سياسة القمع الممنهج.