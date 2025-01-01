فيديو : تفاعل مع كلمات أبو تريكة بعد فوز فلسطين على قطر

غزة/سما/

تفاعل ناشطون مع الكلمات التي أطلقها أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، عقب فوز منتخب فلسطين على مضيفه القطري في كأس العرب 2025.



وقال أبو تريكة إن تواجد منتخب "الفدائي" في كأس العرب هو "شرف للبطولة"، متابعا "نحن مقصرون معاكم، العرب مقصرون، نحن خلف فلسطين، هذا الجيل الصغير يجب أن يفهم ماضيه، نحن العرب كنا أسياد العالم".



وعاد أبو تريكة للحديث عن مشاعره تجاه فلسطين، قائلا "فلسطين بالنسبة لي حاجة خاصة، نفسي أصلي في الأقصى، عاوز الإحساس ده يوصل لكل الجيل، الناس هذي شافوا الويلات، يتعاملوا مع أقذر بشر موجود في العالم، الاحتلال لا يطاق".

ودعا أبو تريكة كل من يملك أي قدرة على المساعدة أن يفعل ذلك، قائلاً: "كل حد يملك أي ذره إنه يساعدهم يساعدهم لأنهم مروا بحاجات صعوبات كتيرة".



كما استهجن أبو تريكة المزاعم حول "بيع الفلسطينيين لأراضيهم"، قائلا إنهم "بقى لهم سنتين ما بيخرجوش من أراضيهم ولا يقول لك لاجئ هو مش هيسيب أرضه".



كما أشاد أبو تريكة بروح المنتخب الفلسطيني، واصفاً اللاعبين بأنهم "ناس بتقاتل ناس فدائيين".وأنهم لم يخشوا بطل آسيا، وهزموه في أرضه.



وكان مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر أهدى أبو تريكة كوفية فلسطينية، بعد لقائهما عقب الانتصار الفلسطيني التاريخي على قطر.



وبفوزه بهدف نظيف، تقاسم منتخب فلسطين صدارة المجموعة مع المنتخب السوري الذي انتصر بنفس النتيجة على تونس في وقت سابق، فيما ظل منتخبا قطر وتونس بدون نقاط في المركزين الثالث والرابع.



وتستضيف قطر للمرة الثانية على التوالي نهائيات كأس العرب لكرة القدم تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، بمشاركة 16 منتخبا، خلال الفترة من الأول وحتى 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.