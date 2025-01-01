تيتو عصفورة .. من المرشح الرئاسي الفلسطيني الذي يدعمه ترامب؟

  1. الرئيسية
الخميس 27 نوفمبر 2025 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تأييده للمرشح اليميني نصري عصفورة الشهير باسم تيتو عصفورة، في انتخابات الرئاسة المقبلة في هندوراس، قائلا إنهما يمكن أن يعملا معا ضد "تجار المخدرات الشيوعيين" في المنطقة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "يمكنني أنا وتيتو أن نعمل معا لمحاربة تجار المخدرات، وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس".

وولد عصفورة (67 عاما) لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أميركا الوسطى خلال الصراع العربي الإسرائيلي في أربعينيات القرن الماضي، ودرس الهندسة المدنية لكنه ترك دراسته الجامعية قبل الحصول على شهادته ليبدأ مسيرة مهنية في قطاع البناء، ثم دخل الحياة العامة في تسعينيات القرن الماضي.

ويخوض عصفورة، رئيس البلدية السابق للعاصمة هندوراس، سباقا محموما مع محام يساري ومقدم برامج تلفزيونية يميني، في انتخابات الرئاسة المقررة الأحد.

وأعرب المرشح عن امتنانه لدعم ترامب، وشكره في منشور قال به: "نحن ثابتون على موقفنا في للدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا والقيم التي تجعل بلادنا عظيمة".

وربط ترامب مصير هندوراس ومصير فنزويلا، حيث لم يستبعد تدخلا عسكريا لإطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي يتهمه بإدارة عصابة مخدرات، وكتب: "هل سيتمكن مادورو ومهربو المخدرات الإرهابيون من الاستيلاء على دولة أخرى؟".

وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

