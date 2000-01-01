  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر تشرين أول

الخميس 27 نوفمبر 2025 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر تشرين أول



رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول/أكتوبر 2025، سجل انخفاضاً بنسبة 6.19% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2025، حيث تراجع الرقم القياسي العام إلى 212.66 نقطة (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف "الإحصاء" في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، أن أسعار السلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجلت انخفاضاً بنسبة 6.29%، فيما تراجعت أسعار السلع المصدرة بنسبة 4.46% مقارنة بالشهر السابق.

انخفاضات حادة في الأنشطة الزراعية

وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل 29.94% من سلة المنتج، انخفضت بنسبة 9.56%. وجاء ذلك نتيجة تراجع أسعار صيد الأسماك بنسبة 48.40%، وانخفاض أسعار المحاصيل الدائمة بنسبة 37.17%، بما في ذلك الأفوكادو، والبلح، والحمضيات، والجوافة، والزعتر الأخضر.

كما انخفضت أسعار الإنتاج الحيواني بنسبة 1.40%، رغم ارتفاع متوسط سعر البيض الطازج، في حين تراجعت أسعار المحاصيل غير الدائمة بنسبة 1.02%، ومنها الملفوف، والزهرة، والبندورة، والكوسا، والفلفل الحلو، والخيار.

وأوضح "الإحصاء" أن التقلبات الحادة في الأسعار في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي كان لها تأثير مباشر على الرقم القياسي العام، مشيراً إلى أن هذه التغيرات لا تعكس بالضرورة عوامل السوق الطبيعية، ما يستدعي قراءة بيانات الأسعار مع الأخذ بالاعتبارات الاستثنائية للوضع الراهن.

تراجع محدود في الصناعات التحويلية

وفي المقابل، سجّلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية، التي تشكل 58.92% من سلة المنتج، انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.46%. وتركز الانخفاض في منتجات المخابز بنسبة 9.92%، ومنتجات مطاحن الحبوب بنسبة 1.37%، مقابل ارتفاع في أسعار الزيوت والدهون بنسبة 5.09% وصناعة الأثاث بنسبة 0.64%.

استقرار في الكهرباء وارتفاع طفيف في المياه والتعدين

وسجلت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات ارتفاعاً بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت أسعار منتجات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.15%. أما أسعار الكهرباء والغاز والتكييف، التي تشكل 8.23% من سلة المنتج، فقد استقرت خلال الشهر.

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

صدق او لا تصدق : آيفون 17 مطلي بالذهب في غزة .. الاحتلال يهندس المشهد المعيشي بالقطاع

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

بضغط أميركي ..الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة"

الأمن القوميّ الاسرائيلي : خيبر مداه 2000 كم.. صواريخ (كروز) الإيرانيّة تُشكّل تهديدًا كبيرًا

مصر تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن صفقات الغاز مع اسرائيل بسبب لعبة نتنياهو

بعد فشل استخباري.. إسرائيل تراقب بواسطة الذكاء الاصطناعي حسابات جنودها على منصات التواصل

الأخبار الرئيسية

ترامب ونتنياهو نسّقا اغتيال الطبطبائيّ.. الاحتلال يستعِّد لجولةٍ جديدةٍ من الحرب القصيرة ضدّ حزب الله لفشل الحكومة والجيش بنزع سلاحه..

“أبو عبيدة” يهز مستوطنة إسرائيلية.. هاكرز يبثون صوت الناطق باسم “القسام” وصفارات الإنذار على شاشات محطات الحافلات

مصدر أمريكي يكشف عن موعد إنهاء نزع السلاح في غزة ..

الكشف عن مقترح إسرائيلي لمقاتلي النفق برفح ..تسليم انفسهم والافراج عنهم لاحقاً..

الإعلامي الاميركي الشهير تاكر كارلسون: نتنياهو العدو الرئيسي للحضارة الغربية

الاتصالات الفلسطينية