انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر تشرين أول

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول/أكتوبر 2025، سجل انخفاضاً بنسبة 6.19% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2025، حيث تراجع الرقم القياسي العام إلى 212.66 نقطة (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف "الإحصاء" في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، أن أسعار السلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجلت انخفاضاً بنسبة 6.29%، فيما تراجعت أسعار السلع المصدرة بنسبة 4.46% مقارنة بالشهر السابق.

انخفاضات حادة في الأنشطة الزراعية

وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل 29.94% من سلة المنتج، انخفضت بنسبة 9.56%. وجاء ذلك نتيجة تراجع أسعار صيد الأسماك بنسبة 48.40%، وانخفاض أسعار المحاصيل الدائمة بنسبة 37.17%، بما في ذلك الأفوكادو، والبلح، والحمضيات، والجوافة، والزعتر الأخضر.

كما انخفضت أسعار الإنتاج الحيواني بنسبة 1.40%، رغم ارتفاع متوسط سعر البيض الطازج، في حين تراجعت أسعار المحاصيل غير الدائمة بنسبة 1.02%، ومنها الملفوف، والزهرة، والبندورة، والكوسا، والفلفل الحلو، والخيار.

وأوضح "الإحصاء" أن التقلبات الحادة في الأسعار في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي كان لها تأثير مباشر على الرقم القياسي العام، مشيراً إلى أن هذه التغيرات لا تعكس بالضرورة عوامل السوق الطبيعية، ما يستدعي قراءة بيانات الأسعار مع الأخذ بالاعتبارات الاستثنائية للوضع الراهن.

تراجع محدود في الصناعات التحويلية

وفي المقابل، سجّلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية، التي تشكل 58.92% من سلة المنتج، انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.46%. وتركز الانخفاض في منتجات المخابز بنسبة 9.92%، ومنتجات مطاحن الحبوب بنسبة 1.37%، مقابل ارتفاع في أسعار الزيوت والدهون بنسبة 5.09% وصناعة الأثاث بنسبة 0.64%.

استقرار في الكهرباء وارتفاع طفيف في المياه والتعدين

وسجلت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات ارتفاعاً بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت أسعار منتجات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.15%. أما أسعار الكهرباء والغاز والتكييف، التي تشكل 8.23% من سلة المنتج، فقد استقرت خلال الشهر.